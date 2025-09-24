Adiós a la cal de las mamparas de cristal con papel de horno: "Funciona perfectamente"

Una de las zonas más complicadas de mantener limpias en el hogar es, sin duda, la mampara de cristal del baño. A pesar de los esfuerzos constantes por dejarla reluciente, muchas veces aparece esa molesta capa blanquecina que parece no querer irse. Se trata de la cal, un residuo mineral que se acumula con facilidad en superficies expuestas al agua, especialmente si esta es dura (es decir, rica en calcio y magnesio).

La cal se forma cuando el agua se evapora y deja atrás estas sales minerales. Las mamparas de cristal, al estar en contacto directo con el agua caliente de la ducha, se convierten en una zona crítica donde este problema se repite constantemente. El gran problema es que los productos de limpieza comunes muchas veces no consiguen eliminarla por completo, o lo hacen solo tras mucho esfuerzo y frotado.

Pero recientemente un sencillo truco compartido por la creadora de contenido Yolanda Vaquita ha revolucionado las redes. Con su estilo cercano y directo, ha enseñado a sus seguidores una solución casera que ha generado miles de comentarios por su efectividad. “Gemma, Yolanda, tienes que probar este truco: papel de horno para limpiar la cal de las mamparas”, comenta al inicio del vídeo, donde explica paso a paso cómo usar este material de cocina para deshacerse de la cal incrustada.

El sencillo truco para limpiar la cal de las mamparas

El método es tan sencillo como sorprendente: “Mójalo, sí mójalo. Estrujalo, quítale totalmente todo el agua y déjalo así de blandito”, explica. Después, hay que pasar ese papel vegetal húmedo por la zona con cal. “Pasamos el papel vegetal ya húmedo y como veis funciona perfectamente porque desaparece, porque se quita y se queda niquelado”.

Aunque aclara que “no es cuestión de llevarme papel vegetal a todas las casas para limpiar la cal incrustada de todas las mamparas”, reconoce que “esta idea me ha encantado”. Un detalle que añade cercanía a su contenido y motiva a quienes la siguen a probar el tip sin necesidad de grandes productos ni complicados procedimientos.

Más 'tips' de limpieza

Pero Yolanda no se queda ahí. Aprovecha para mostrar otras limpiezas profundas que realiza en el baño, como la del grifo y el tapón embellecedor del lavabo, utilizando herramientas básicas y su inseparable “flu flu”. También deja otros trucos caseros útiles, como eliminar el subrayado fluorescente con medio limón y un bastoncillo, o quitar las marcas de las patas de mesas y sillones sobre las alfombras con una bayeta húmeda y una plancha caliente.

Cada uno de sus trucos está explicado tal cual lo haría cualquier persona en casa, sin guiones forzados, sin tecnicismos innecesarios, con frases espontáneas y naturales: “se ha quedado niquelado”, “esto no puede estar más sucio, por favor”, “le damos al grifo y plin se hizo la magia”.