El secreto de Harvard para la longevidad: esta sencilla fórmula 3+2 podría alargar tu vida (y ayudarte a adelgazar)
El estudio lo ha realizado un grupo de expertos
Perder peso es uno de los grandes objetivos para mucha gente después del verano. Con las vacaciones, más cenas fuera de casa, las cervecitas y los helados, son muchos lo que han descuidado su alimentación y han cogido algún kilito. Eso sí, lo que está claro es que las dietas milagro no existen así que si quieres perder peso busca la dieta que mejor se adapte a ti para tratar de conseguirlo.
La revista de la American Heart Association ha publicado un análisis donde recogen datos de estudios realizados a más de dos millones de personas en todo el mundo. El estudio ha llegado a la conclusión de que existe una fórmula matemática de comer cada día, 3+2, que tiene la capacidad de alargarte la vida.
El doctor Wang junto a varios científicos analizaron datos de varios estudios, que incluían a más de 100.000 adultos, con los que estableció un seguimiento de hasta 30 años, con datos que incluían información sobre la ingesta de frutas, verduras y la muerte. Los autores de este análisis dejan claro que se trata de una investigación observacional y, como tal, no se puede establecer una relación directa causa-efecto.
Dieta eficaz y alcanzable
Wang insiste en que su estudio identifica un nivel óptimo de ingesta de frutas y verduras, y respalda el mensaje de salud pública sucinto y basado en la evidencia de «5 al día». Concretamente 2 de fruta y 3 de verdura, lo que Wang considera perfectamente alcanzable por casi todo el mundo.
Como conclusiones generales a todos los estudios podríamos extraer estos cinco puntos:
- La ingesta de aproximadamente cinco porciones de frutas y verduras al día se asoció con el menor riesgo de muerte. Comer más de cinco porciones no se asoció con un beneficio adicional. Comer aproximadamente dos porciones diarias de frutas y tres porciones diarias de verduras se asoció con la mayor longevidad.
- En comparación con los que consumían dos porciones de frutas y verduras por día, los participantes que consumían cinco porciones de frutas y verduras por día tenían: un 13% menos de riesgo de muerte por todas las causas; un 12% menos de riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares, incluidas enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares; un 10% menos de riesgo de muerte por cáncer y un 35% menos de riesgo de muerte por enfermedad respiratoria, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
- No todos los alimentos que se pueden considerar frutas y verduras ofrecen los mismos beneficios. Por ejemplo: las verduras con almidón, como los guisantes y el maíz, los jugos de frutas y las patatas no se asociaron con un riesgo reducido de muerte.
- Por otro lado, las verduras de hoja verde, como la espinaca, la lechuga y la col rizada, así como las frutas y verduras ricas en betacaroteno y vitamina C, los cítricos o las zanahorias sí que mostraron importantes beneficios.
¿Qué es una porción de fruta o de verdura?
Para entender lo que significa una porción de fruta existen muchísimas equivalencias realizadas por dietistas y nutricionistas. Aquí incorporamos algunas para el rápido entendimiento de la "receta" de Wang, pero no son las únicas ni incorporamos una lista muy exhaustiva:
- 1 pieza de fruta mediana como kiwi, pera, manzana, naranja, pomelo…
- 1 rodaja mediana de melón, sandía o piña.
- 1 vaso de zumo 100% y sin azúcar añadido.
- 2-3 piezas medianas de albaricoques, ciruelas, dátiles, mandarinas, higos, etc.,
- 1 plato de postre de cerezas, uvas, moras, grosellas, etc.
- 1 pieza mediana de aguacate.
- Mango: la mitad de una pieza mediana
