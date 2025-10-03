El secreto de Harvard para la longevidad: esta sencilla fórmula 3+2 podría alargar tu vida (y ayudarte a adelgazar)

Perder peso es uno de los grandes objetivos para mucha gente después del verano. Con las vacaciones, más cenas fuera de casa, las cervecitas y los helados, son muchos lo que han descuidado su alimentación y han cogido algún kilito. Eso sí, lo que está claro es que las dietas milagro no existen así que si quieres perder peso busca la dieta que mejor se adapte a ti para tratar de conseguirlo.

La revista de la American Heart Association ha publicado un análisis donde recogen datos de estudios realizados a más de dos millones de personas en todo el mundo. El estudio ha llegado a la conclusión de que existe una fórmula matemática de comer cada día, 3+2, que tiene la capacidad de alargarte la vida.

El doctor Wang junto a varios científicos analizaron datos de varios estudios, que incluían a más de 100.000 adultos, con los que estableció un seguimiento de hasta 30 años, con datos que incluían información sobre la ingesta de frutas, verduras y la muerte. Los autores de este análisis dejan claro que se trata de una investigación observacional y, como tal, no se puede establecer una relación directa causa-efecto.

Dieta eficaz y alcanzable

Wang insiste en que su estudio identifica un nivel óptimo de ingesta de frutas y verduras, y respalda el mensaje de salud pública sucinto y basado en la evidencia de «5 al día». Concretamente 2 de fruta y 3 de verdura, lo que Wang considera perfectamente alcanzable por casi todo el mundo.

Como conclusiones generales a todos los estudios podríamos extraer estos cinco puntos:

La ingesta de aproximadamente cinco porciones de frutas y verduras al día se asoció con el menor riesgo de muerte. Comer más de cinco porciones no se asoció con un beneficio adicional. Comer aproximadamente dos porciones diarias de frutas y tres porciones diarias de verduras se asoció con la mayor longevidad.

En comparación con los que consumían dos porciones de frutas y verduras por día, los participantes que consumían cinco porciones de frutas y verduras por día tenían: un 13% menos de riesgo de muerte por todas las causas; un 12% menos de riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares, incluidas enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares; un 10% menos de riesgo de muerte por cáncer y un 35% menos de riesgo de muerte por enfermedad respiratoria, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

No todos los alimentos que se pueden considerar frutas y verduras ofrecen los mismos beneficios. Por ejemplo: las verduras con almidón, como los guisantes y el maíz, los jugos de frutas y las patatas no se asociaron con un riesgo reducido de muerte.

los alimentos que se pueden considerar frutas y verduras . Por ejemplo: las verduras con almidón, como los guisantes y el maíz, los jugos de frutas y las patatas no se asociaron con un riesgo reducido de muerte. Por otro lado, las verduras de hoja verde, como la espinaca, la lechuga y la col rizada, así como las frutas y verduras ricas en betacaroteno y vitamina C, los cítricos o las zanahorias sí que mostraron importantes beneficios.

¿Qué es una porción de fruta o de verdura?

Para entender lo que significa una porción de fruta existen muchísimas equivalencias realizadas por dietistas y nutricionistas. Aquí incorporamos algunas para el rápido entendimiento de la "receta" de Wang, pero no son las únicas ni incorporamos una lista muy exhaustiva: