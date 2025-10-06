¿Cara mate o brillo? Expertos resuelven el misterio de las dos caras del papel de aluminio

Conocido popularmente en España como 'papel Albal', debido a la marca más popular, es uno de los recursos más habituales en las cocinas para envolver alimentos y conservar sus propiedades durante un tiempo. El papel de aluminio se utiliza para guardar las sobras en la nevera, envolver bocadillos o para otras sorprendentes funciones de gran utilidad para el hogar como afilar tijeras, limpiar joyas o ahorrar en calefacción.

El uso extendido para cualquier uso del papel de aluminio ha llevado a la publicación de recomendaciones prácticas sobre cuándo y cómo usar el papel de aluminio para una mayor seguridad y eficacia en la cocina. Entre los consejos más comunes se encuentran no emplearlo en el microondas o evitar que sirva como almacenamiento prolongado de sobras para prevenir efectos indeseados sobre los alimentos.

Más allá de estas buenas prácticas, la duda que más se repite es la de si los alimentos se ponen en la cara mate o en la cara brillo. Tanto es así que la dualidad del papel de aluminio ha sido protagonista de numerosos artículos que divagan acerca de su buen uso. Por normal general, la mayoría de los españoles envolvemos los alimentos con la parte mate de la hoja de papel de aluminio, mientras que dejamos su cara brillante al descubierto. Esto se debe a que se tiende a pensar que el área brillante del papel de aluminio es una suerte de cobertura sin las propiedades del material.

¿Cuál es la cara correcta para envolver alimentos?

En su propio sitio web, la empresa fabricante de papel de aluminio Reynold's Kitchen resuelve esta gran incógnita: "El papel es fresado en capas durante la producción. El fresado es un proceso en el que se aplica calor y tensión para estirar la lámina hasta el espesor deseado. Fresamos dos capas que están en contacto entre ellas porque, si no, el papel se rompería en el proceso. El lado donde contactan ambas capas es el mate. El lado brillante es el que no está en contacto con otra hoja de metal. El rendimiento del papel es el mismo, independientemente del lado que uses".

Por tanto, Reynold's Kitchen zanja así el debate del lado 'oscuro' del papel de aluminio: las propiedades del lado brillante y el lado mate son las mismas. Por lo tanto, la diferencia está en una cuestión meramente estética que no afecta a la eficacia del producto, independientemente del lado por le que se emplee.