Los 3 ejercicios que debes hacer a partir de los 60 para fortalecer el core según una profesora de pilates

Si tienes más de 60, los ejercicios de pilates bien ejecutados pueden ser uno de tus grandes aliados, tal y como demuestra, por ejemplo, la madre del actor Matthew McConaughey, Kay, quien a sus 93 años presume de forma física gracias, entre otras cosas, a no estresarse, a comer sano y... a practicar pilates cuatro días a la semana. Y es que con la edad el metabolismo se ralentiza, algo que podemos revertir cambiando los hábitos de vida. Entre estos hábitos figura el seguir una buena rutina de ejercicios.

Ahora, Jill Drummond, instructora de esta disciplina y directora en Bodybar Pilates, confirma, en unas declaraciones recogidas por Fit and Well, que el pilates es especialmente efectivo a la hora de mantener tu masa muscular y fuerza, algo fundamental para mantenerse activo durante más tiempo. La experta señala que muchos entrenamientos se enfocan al tren inferior (desde la cintura hasta abajo, incluyendo piernas, glúteos y pelvis), pero que, en realidad, si uno dispone de poco tiempo para entrenar, es mucho más aconsejable centrarse en el core (la zona central del cuerpo, que abarca músculos abdominales, lumbares, pelvis, glúteos y musculatura profunda de la columna).

Drummond señala que hay un gran número de ejercicios de pilates eficaces y útiles para aprender, pero que si tuviera que reducir la lista solo a tres, tiene claro qué tres ejercicios escogería para garantizar el buen tono muscular y físico. Y todo ellos se centran en el core o centro de energía, que es una parte fundamental para la postura, el movimiento funcional, el equilibrio y la longevidad. "Es una de las mejores áreas en las que centrarse a medida que envejecemos", subraya.

Tres ejercicios esenciales para mantenernos en forma:

Los tres ejercicios que el profesional recomienda en la rutina para mayores de 60, que pueden ser adaptados para principiantes (puedes acortar los tiempos de la postura si te resulta muy complicada para luego ir alargándolos hasta llegar a un minuto), son:

PLANCHA: Series 2-3. Tiempo: 30 segundos.

Se trata de un ejercicio muy completo y efectivo que el que no solo se beneficiarán tus abdominales, sino todo tu cuerpo: desde las piernas a los glúteos o la espalda (hace trabajar la musculatura postural).

Cómo hacerlo: Colócate boca abajo sobre una esterilla o colchoneta. Dobla los codos a 90 grados, es decir, alineados con tus hombros para evitar que las articulaciones carguen más peso del que deben. Apoya la punta de los pies y mantén tanto la cabeza como las piernas y el resto de tu cuerpo completamente rectos, sin bajar las caderas más de lo debido. Una vez levantes tu peso deberás tensar el abdomen y mantener la espalda recta al tiempo que tus caderas están elevadas. ¿Tiempo? 30 segundos, dice el profesional. Y dos series.

BOW AND ARROW: 2-3 series, 30 segundos.

Se trata de un ejercicio de movilidad y estiramiento que imita la acción de tira de un arco. Este ejercicio se centra en fortalecer los oblicuos, pero también los abdominales centrales y la espalda "a la vez que pone a prueba tu coordinación y control", afirma Drummond.

Se puede hacer en el suelo o en una silla. En el primero de los casos, sigue estas instrucciones:

Siéntate con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo. Extiende los brazos delante de ti a la altura de los hombros. Moviendo las caderas, inclina el torso hacia atrás y gíralo hacia la derecha, doblando el codo para llevar la mano derecha hacia la axila derecha, como si tiraras de la cuerda de un arco. Vuelve a la posición inicial de forma controlada y repite el ejercicio en el lado contrario.

EJERCICIO BIRD-DOG (PÁJARO-PERRO): 2-3 sesiones, 30 segundos.

Este ejercicio de bajo impacto es apropiado para fortalecer el tronco, los abdominales, los glúteos y mejorar el equilibrio y la coordinación. Para realizarlo, se colocan las manos en el suelo a la altura de los hombros y se apoyan las rodillas a la altura de las caderas.

A continuación, contrae los abdominales y eleva y extiende una pierna hasta crear una línea con la columna (el tobillo nunca debe subir por encima de la cadera) y eleva y extiende el brazo contrario, en línea con la columna, estirando y alargando las extremidades. Mantén el equilibrio y el tronco contraído para que no se arquee o se hunda. Luego realiza con la otra pierna y el otro brazo. La mirada debe dirigirse al suelo y la cabeza no debe caer.

Sencillo, ¿verdad?