Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Con la propuesta del chef Pouls Andrias Ziska del restaurante Paz en las Islas Feroe, Rioja ha vuelto a convertir Madrid en un destino gastronómico de alcance mundial

El chef Poul Andrias Ziska (Islas Feroe) aterriza en Madrid para el pop-up Paz in residence by Rioja

El chef Poul Andrias Ziska aterriza en Madrid para el traer su propuesta gastronómica desde las Islas Feroe, con motivo del pop-up Paz In Residence by Rioja, como parte de la octava edición del pop-up anual, de la mano de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja como main partner, puesto en marcha por la consultora gastronómica Mateo&Co e impulsado por Rioja.

El chef Poul Andrias Ziska (Islas Feroe)

El chef Poul Andrias Ziska (Islas Feroe) / Cedida

Durante cinco días, ofrecerá servicios de comidas y cenas maridadas con una cuidada selección de vinos de la Denominación de Origen Calificada Rioja, en el espacio Semilla Food Studio de Madrid, en la calle José Ortega y Gasset, 67. El precio del menú es de 200€ con maridaje, y las reservas pueden realizarse a través de este enlace

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Real Zaragoza busca entrenador para dirigir al equipo en Gijón: estas son las opciones
  2. Los miserables. La crónica del Real Zaragoza-Cultural Leonesa (0-5)
  3. Pistoletazo de salida a un maratón de obras que transformará Zaragoza
  4. El Zaragoza con olor a muerto de Jorge Mas, la plantilla de cadáveres de Txema Indias y el pobre Emilio Larraz
  5. El histórico bar de las Delicias con menús diarios por 13 euros: 'Comida casera y de calidad
  6. Se vende: una de las salas emblemáticas de Zaragoza busca nuevo dueño
  7. Emilio Larraz cae en la trampa. La contracrónica del Real Zaragoza-Cultural Leonesa (0-5)
  8. El 'mini barrio' de Zaragoza que se reformará en 2026 con cientos de viviendas y una residencia de mayores

El Casademont Zaragoza juega este miércoles contra el hijo de un exjugador

El Casademont Zaragoza juega este miércoles contra el hijo de un exjugador

Revuelvo en redes por la frase más oída en restaurantes: “El cliente siempre tiene la razón”

Revuelvo en redes por la frase más oída en restaurantes: “El cliente siempre tiene la razón”

La intrahistoria de la venta de la sala López: los conciertos continuarán

La intrahistoria de la venta de la sala López: los conciertos continuarán

Carlos Cantero: "Hay que analizar por qué jugadoras que defienden bien no lo están haciendo"

Carlos Cantero: "Hay que analizar por qué jugadoras que defienden bien no lo están haciendo"

Objetivo 2035: el Gobierno de Aragón invertirá 20 millones para impulsar las primeras 1.000 viviendas en Arcosur

Objetivo 2035: el Gobierno de Aragón invertirá 20 millones para impulsar las primeras 1.000 viviendas en Arcosur

Llega la campaña 'Volveremos especial obras': esta es la ayuda que el ayuntamiento dará a los comercios situados en las calles afectadas

Llega la campaña 'Volveremos especial obras': esta es la ayuda que el ayuntamiento dará a los comercios situados en las calles afectadas

Luz verde ambiental para la línea eléctrica La Serna-Magallón, clave para las renovables del valle del Ebro

Luz verde ambiental para la línea eléctrica La Serna-Magallón, clave para las renovables del valle del Ebro

La afición del Real Zaragoza estalla y planea movilizaciones: "El Zaragoza es nuestro y nadie nos lo va a poder arrebatar"

La afición del Real Zaragoza estalla y planea movilizaciones: "El Zaragoza es nuestro y nadie nos lo va a poder arrebatar"
Tracking Pixel Contents