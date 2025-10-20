El simple truco para que los plátanos se mantengan verdes más de dos semanas

El plátano es una de las frutas más consumidas en todo el mundo debido a su sabor, bajo coste y disponibilidad durante todo el año. El clima tropical de las Islas Canarias, o Madeira, provoca que sea el mayor productor en España, y Portugal, mientras que América Latina y África son los principales a nivel mundial.

Aunque en Europa la gran mayoría de gente consume plátano como fruta fresca, en el resto de continentes se integra en la dieta de otra forma como fritos, purés o incluso harina. Además, su popularidad está ligada a su aporte nutricional, ya que proporciona energía rápida, fibra, potasio y vitamina.

El mayor problema a la hora de consumir plátanos es su poco tiempo de vida. Puedes comprar en el supermercado un racimo de plátanos completamente verde y al día siguiente ya ha ganado un tono amarillo. Existen muchas explicaciones para entender porqué los plátanos maduran tan rápido y se ponen negros. El calor o la presencia de otras frutas son algunos de los factores más habituales.

Un rincón sin luz y estable

Una creadora de contenido especializada en nutrición se ha hecho viral en las últimas horas al dar a conocer un truco para que los plásticos aguanten hasta 16 días "frescos y amarillos". @amycrosslegacy ha sido la encargada de dar a conocer este fácil método de ciencia doméstica donde será necesario controlar luz, temperatura y el etileno, el gas que acelera todo el proceso de maduración de las frutas.

Varios plátanos / PIXABAY

En primer lugar, la influencer compara un plátano completamente maduro con tonos negros en toda cáscara con otro cortado por la mitad que mantiene su aspecto amarillo tras mantenerse durante 16 días cerrado herméticamente en un bote. El truco es muy sencillo, se cortan los plátanos en dos mitades para que entren perfectamente en el frasco de vidrio, se cierra bien y se guarda en una habitación donde no le dé directamente la luz y se mantenga a una temperatura de 12 grados. La mujer recomienda no hacerlo en la cocina ni en la nevera porque sufren bruscos cambios de temperatura que aceleran el proceso natural de maduración.

Sin papel film ni aluminio

Este método se usa básicamente para que los plátanos no entren en contacto en ningún momento con el aire y el etileno. Y es que este gas acelera la maduración por lo que nunca deberías guardar juntos una manzana y un plátano.

La propia @amycrosslegacy explica que comenzó a usar este truco porque sus hijos no eran capaces de comerse todo el plátano por lo que comenzó a guardar la otra mitad en tarros cerrados herméticamente para el día siguiente. Cabe recordar que este método no obliga a usar papel de film o aluminio como otros muy populares en redes sociales.