David Bustamante desvela su rutina para perder 20 kilos a los 43 años: "Hago una caminata de una hora en ayunas y no como salsas"

Uno de los 'sex symbols' españoles más seguidos de los 2000 fue sin lugar a dudas David Bustamante. Su explosión coincidió con el 'boom' que supuso la primera edición de 'Operación Triunfo', programa que sirvió de trampolín para el cántabro, así como para otros de los nombres importantes del pop nacional actual, como David Bisbal o Chenoa.

Su gran voz, presencia en el escenario y físico trabajado le convirtieron prácticamente en el hombre más deseado del país, aunque recientemente suscitó sorpresa entre sus seguidores al aparecer públicamente en los conciertos 'más ancho' de lo que le recordaban, según comentó él mismo, debido a dejar de fumar, hábito que sustituyó comiendo.

"Cuando tengo algo de ansiedad me da por comer y me genera mucho estrés, lo que me vuelve más sedentario. Hay etapas en las que uno se tiene que relajar y otras en las que tienes la motivación para encontrar tu mejor versión. Y en ello estoy ahora", apuntaba a 'Men's Health'. "Dejar de fumar ha sido la mejor decisión de mi vida, lo que pasa que engordé 20 kilos y ahora me ha tocado quitármelos", confirmaba en la misma revista.

Así, su mejor línea está de vuelta tras perder esos kilos sobrantes en los últimos dos meses y ver cómo ha recuperado sus característicos músculos. Para ello ha seguido una rutina estricta que pese a ser dura, le ha permitido regresar a su mejor momento físico.

"Me levanto todos los días entre las 5:00 y las 6:00 de la mañana y hago una caminata de una hora en ayunas", indica. Aprovechando su colaboración con el medio citado, Bustamante ataca aquellos que se meten con el físico de los demás sin conocer la historia que hay detrás: "Nadie sabe las batallas personales de cada uno. Es muy gratuito criticar a las personas, pero es algo que en mi caso siempre me ha hecho más fuerte. Pero no todo el mundo lleva las críticas a su cuerpo como yo", añade.

El cambio físico de David Bustamante / LA VOZ DE IBIZA

El cantante ha compartido algunos de sus entrenamientos en el gimnasio en sus redes sociales. A finales de septiembre, publicaba un vídeo en el que se le veía practicando una rutina HIIT, es decir, de alta intensidad, donde combina el entreno de fuerza con una pelota de fitness y la parte de cardio con un desplazamiento lateral con la resistencia de una cuerda en la cintura. Aunque no solo se centra en el gimnasio y también ha compartido sus partidos de tenis o sus caminatas.

Además, también tiene documentos donde demuestra que mantiene la fuerza y es capaz de hacer una prensa de pecho con mancuernas de 40 kilos por brazo que combina con una carrera continua en cinta al terminar.

"Ya no come salsas"

Además del ejercicio o actividad física, el de San Vicente de la Barquera comenta que otra de las claves es haber empezado a comer mejor. En su caso, uno de los factores más destacables es que ya "no come salsas", pues suelen parecer inofensivas pero suelen aportar unas cantidades excesivas de hidratos, grasas y calorías vacías.

"Solo como proteínas, grasas saludables y verduras. No me lo salto ni un día", y no toma alcohol, harinas, azúcares ni hidratos. Finalmente, comentaba que "se hace analíticas cada seis meses" y que al llegar al objetivo marcado es cuando se permite "relajarse un poco".