La sencilla pregunta que puede ayudarte a ser más feliz, según la ciencia

Si has leído 'El Alquimista' la idea de que lo importante para ser feliz no es el fin sino el camino te será conocida. Una tesis que apoya la periodista Gretchen Rubin en su libro 'The Happiness Project' ('El proyecto de la felicidad') en el que defiende que la clave para ser feliz no reside tanto en alcanzar un gran cambio como en avanzar con pequeños pasos que importan.

La definición de felicidad muchas veces está sesgada por expectativas grandiosas como cambiar de trabajo, casarse, o tener un hijo. "Un día de estos..." nos decimos a nosotros mismos muchas veces y "sobrestimamos cuánto nos cambiarán esas grandes cosas", afirma la escritora.

La propuesta de Gretchen Rubin es muy sencila, propone que cada uno se formule la pregunta "¿esto me hará más feliz?”. A partir de ahí llega la dificultad que reside en saber responder con claridad para así ir marcando los "pequeños pasos" que harán que el camino cobre sentido. Conocerte, saber qué tipo de persona eres, qué esperas de ti mismo o cuáles son tus expectativas son al final fundamentales para determinar la satisfacción con la vida.

La felicidad comienza por conocerse mejor

Gretchen Rubin se dedicó durante un año a observar sus hábitos, emociones y reacciones cotidianas para descubrir qué cosas la hacían sentirse más viva, útil o en paz. Su conclusión fue clara: antes de intentar cambiarlo todo, conviene entender quién eres y qué necesitas. Este enfoque de Rubin coincide con la evidencia científica actual. Investigaciones publicadas en el 'Journal of Positive Psychology' (2023) señalan que la autoconciencia, es decir, la capacidad de comprender las propias emociones y valores, está directamente vinculada con niveles más altos de bienestar psicológico y de satisfacción vital.

La autora de 'The Happiness Project' ('El proyecto de la felicidad') lo resume en una frase: "No puedes construir una vida que te haga feliz si no sabes qué significa la felicidad para ti". Así, su método invita a mirar hacia dentro, no desde la exigencia, sino desde la curiosidad. Conocerse mejor, explica Rubin, ayuda a distinguir entre lo que realmente importa y lo que solo responde a expectativas externas.

De hecho, un estudio reciente del 'European Journal of Social Psychology' (2024) confirma que la autoobservación consciente y las rutinas de introspección reducen la ansiedad y fortalecen la sensación de propósito personal. En la misma línea, Rubin insiste en que el autoconocimiento no es un fin, sino una herramienta para avanzar en la dirección correcta. Comprender nuestras motivaciones nos permite diseñar una vida coherente con nuestra propia naturaleza y esto, según el 'Study of Adult Development' de la Universidad de Harvard, es uno de los factores que determinan la felicidad a largo plazo.