Por qué dormir desnudo podría ser mejor que hacerlo en pijama, según la ciencia
Los expertos explican porque esta manera es más beneficiosa para la salud, sobre todo si eres hombre
Jorge López
La eterna pregunta sobre cómo debemos dormir sigue dividiendo a la sociedad: hay quienes prefieren acostarse ligeros de ropa y quienes no renuncian a ponerse un pijama. Según la bióloga Carolina, la elección de la ropa de cama puede influir en la calidad del sueño y en la salud.
"Mientras dormimos, nuestro cuerpo realiza funciones esenciales: libera hormonas que regulan el apetito, repara tejidos como los músculos o la piel, fortalece el sistema inmunitario y elimina toxinas acumuladas", explica la especialista. La clave para que estos procesos se desarrollen correctamente, señala Carolina, es mantener la temperatura corporal óptima durante la noche: ni demasiado calor ni demasiado frío. Y, según la experta, dormir desnudo ayuda a alcanzar ese equilibrio.
Dormir desnudo mejora la fertilidad masculina
Entre los beneficios, destaca la regulación de la temperatura corporal y, en el caso de los hombres, un efecto positivo sobre la fertilidad, ya que la producción de espermatozoides requiere unos dos o tres grados menos de temperatura que la corporal habitual. El uso de pijamas muy ajustados, en cambio, podría dificultar alcanzar este rango óptimo.
Los especialista subrayan que, más allá de la comodidad, la forma en que dormimos influye directamente en la salud y la calidad del descanso, y que pequeños cambios en hábitos tan cotidianos como la elección de la ropa de dormir pueden tener un impacto significativo.
