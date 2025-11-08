Toñi Galán, experta en colchones: "Cada vez son más las parejas que eligen comprar las almohadas por separado"

En una sociedad marcada por el ritmo acelerado, el estrés y las largas jornadas laborales, el descanso se ha convertido en un pilar fundamental para la salud y el bienestar. Dormir las horas adecuadas y hacerlo en condiciones óptimas no solo influye en el rendimiento diario, sino también en la calidad de vida. Lo sabe bien Toñi Galán, que junto a su hermano fundó en 1982 Colchonería Macías en Camino Llano, una empresa familiar que lleva más de cuatro décadas ayudando a los cacereños a encontrar el descanso perfecto.

Espuma y miraguano

Diez años más tarde, abrieron un segundo establecimiento en Ronda del Carmen, muy similar al primero. En aquel local trabajaban con espuma y miraguano, realizando cortes de espuma a medida para sus clientes. Hoy, cuarenta años después, la familia ha decidido renovar esta segunda tienda de la mano de Flex, dando un nuevo paso en una trayectoria marcada por la dedicación y la evolución constante. "La respuesta de los cacereños ha sido excelente. Nos sentimos muy agradecidos, ya que en este momento somos la única tienda Flex en Extremadura", afirma Galán.

Sueño personalizado

Tradicionalmente, las parejas solían compartir la misma almohada, una práctica heredada de épocas en las que el descanso estaba menos orientado a las necesidades individuales. Sin embargo, con el tiempo ha ido creciendo la conciencia sobre la importancia de un sueño personalizado. Por ello, la experta ha señalado que "cada vez son más las parejas que eligen comprar las almohadas por separado. Cada persona busca un descanso adaptado a sus necesidades, y se nota una mayor conciencia sobre la importancia de dormir bien".

"No existe una almohada universal. La mejor opción depende de la complexión física, la postura al dormir y posibles dolencias previas. Lo importante es revisar su estado cada dos o tres años, ya que los materiales pierden firmeza con el uso. Apostar por una almohada de calidad es invertir en salud, un gesto pequeño con grandes beneficios para el descanso y la vida diaria".

Cine del amor

Por otro lado, en el cine del amor, las almohadas siempre han sido mucho más que un simple accesorio. Son testigos silenciosos de los momentos más íntimos, confesiones susurradas, lágrimas que se ocultan y besos que cierran la madrugada. Desde los clásicos de Hollywood hasta las películas más recientes, este objeto cotidiano acompaña a los amantes en su espacio más privado: la cama. Las escenas románticas suelen encontrar en las almohadas un refugio simbólico. En 'Antes del amanecer' de Richard Linklater, la almohada se convierte en frontera y unión entre dos desconocidos que se descubren en una noche eterna. En 'Lost in Translation', las imágenes de Scarlett Johansson tumbada sobre una almohada blanca resumen la soledad y la búsqueda del afecto en un mundo ajeno.