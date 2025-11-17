Adiós a la freidora de aire: el nuevo electrodoméstico de Lidl para preparar comida de nueve maneras distintas.

Lidl ha ampliado su oferta de pequeños electrodomésticos con un aparato pensado para simplificar la cocina diaria. Se trata de una freidora de aire multifunción Silvercrest, diseñado para realizar distintas tareas culinarias en un solo dispositivo compacto y potente.

Este aparato combina funciones de freidora, parrilla y deshidratador, lo que permite preparar recetas variadas sin grandes complicaciones. Su diseño moderno y su apuesta por una cocción más ligera lo convierten en una herramienta indispensable para quienes quieren mantener una alimentación sana y equilibrada sin renunciar al sabor.

Este modelo destaca por su capacidad para elaborar platos tan distintos como patatas crujientes, carnes doradas, tostadas o frutas deshidratadas. Todo ello con un acabado uniforme y sin necesidad de añadir aceite, lo que facilita cocinar de forma más saludable.

Múltiples funciones y accesorios

La máquina cuenta con una potencia de 1800 W y un volumen interno de 12 litros, suficiente para elaborar raciones generosas. A través de una pantalla táctil se puede seleccionar cualquiera de sus diez programas automáticos, que permiten freír, hornear, asar, tostar, gratinar, recalentar, cocer al vapor o deshidratar alimentos.

Su gran ventana panorámica XL ofrece visibilidad durante todo el proceso de cocción, evitando tener que abrir el aparato. La circulación de aire caliente garantiza una textura exterior crujiente y un interior jugoso, ideal para recetas caseras con buen resultado.

La freidora 9 en 1 de Silvercrest de Lidl. / LIDL

Además, el electrodoméstico incluye accesorios pensados para maximizar su versatilidad: bandejas, cesta giratoria, pinchos para kebab, rotisserie y un libro con recetas para sacar partido a sus diferentes modos de uso. Muchos de estos complementos pueden limpiarse fácilmente en el lavavajillas.

Limpieza y ahorro de espacio

Por sus numerosas funciones y variedad de accesorios, este aparato puede sustituir a otros dispositivos habituales en la cocina, lo que ayuda a ahorrar espacio. Su limpieza es

Esta freidora 9 en 1 se comercializa exclusivamente a través de la tienda online de Lidl en España por 79,99 euros. Con su buena relación calidad-precio y un conjunto de funciones poco habitual en productos similares, aspira a convertirse en uno de los grandes lanzamientos de la marca Silvercrest.