El truco de las 17:30 horas que recomiendan los expertos para ahorrar calefacción este invierno

Las temperaturas van a bajar considerablemente en toda España durante los próximos días debido a la entrada de una masa de aire muy frío tal como ha anunciado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Los termómetros se van a desplomar hasta alcanzar valores negativos en muchas ciudades del país como Huesca, Teruel, Segovia, Ávila, Zamora, Pamplona, Soria, Palencia o Burgos.

Frente a un invierno anticipado, la gente busca refugiarse en el calor del hogar encendiendo la calefacción sin saber que existe un pequeño truco para poder ahorrar mucho dinero a final de mes manteniendo una buena temperatura en casa. De sobras es sabido que el cambio de hora provoca un anochecer más temprano y casi toda España ya está a oscuras antes de las 18.00 horas.

Luz tenue a mitad de tarde / PIXABAY

Por eso, distintos especialistas en aislamiento y eficiencia energética recomiendan actuar a las 17.30 con dos tareas muy cotidianas: bajar las persianas y cerrar las cortinas ayuda a conservar el calor interior sin recurrir tanto a la calefacción. Una recomendación de los expertos que sigue las pautas del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, organismo público especializado en eficiencia energética, que recuerda que una parte de las pérdidas de calor en el hogar procede de las ventanas no protegidas.

Por qué debes hacerlo

La primera barrera entre el hogar y el exterior son las persianas, que juegan un papel fundamental y aún más sin son térmicas o están fabricadas con materiales aislantes. Al bajarlas a última hora de la tarde se crea una cámara de aire que reduce la transferencia de frío a través del cristal.

Una mujer mira por la ventana con unas persianas a medio cerrar / PIXABAY

Si permanecen abiertas cuando la noche cae, las ventanas se enfrían enseguida y parte del calor interior se pierde con mucha más rapidez. Esto obliga a encender antes la calefacción o a subir el termostato, aumentando el consumo sin necesidad real.

Cortinas, un refuerzo térmico sencillo y eficaz

Cerrar las cortinas a esa misma hora añade un segundo nivel de aislamiento. Los tejidos densos o gruesos ayudan a retener el calor y a evitar las corrientes frías que se forman cerca de las ventanas cuando el exterior enfría de golpe. No sustituyen a una persiana ni a una ventana de calidad, pero complementan su función y ralentizan la pérdida de temperatura. Es una práctica de mejorar el confort interior sin hacer obras.

Unas cortinas a medio echar un día de lluvia / PIXABAY

Una rutina que ahorra energía

Adoptar este hábito diario -bajar persianas y cerrar cortinas alrededor de las 17.30- permite aprovechar mejor el calor acumulado durante el día y retrasar el encendido de la calefacción. Es especialmente útil en viviendas con ventanas antiguas, pisos poco soleados o casas donde se busca controlar el gasto energético. Combinado con otras recomendaciones básicas, como ventilar durante pocos minutos o evitar filtraciones de aire, puede contribuir a un ahorro notable en la factura durante los meses de frío.