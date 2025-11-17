Las termas más impresionantes de España en otoño: gratis, en un pueblo precioso a un paso de Aragón y con unas vistas asombrosas

En estos meses en los que el otoño ya está en su ecuador y los rayos de sol siguen sin ser suficientes para poder quitarse el abrigo, a todos nos suena bien la idea de darnos un baño de agua caliente y relajarnos. Por suerte, en España tenemos unas termas increíbles perfectas para este momento.

En La Rioja, uno de los lugares más infravalorados de nuestro país, se encuentran unas de las termas más bonitas del país y perfectas para desconectar. Te aseguramos que sus aguas medicinales van a hacerte descansar como nunca.

Una maravilla de la naturaleza

Las termas de Arnedillo son unas de las más impresionantes para disfrutar durante esta época. Ubicadas a una hora en coche de Logroño, su privilegiada localización en la península hace que sean, aparte de maravillosas, muy accesibles para personas de todo el país.

En el pintoresco pueblo que les da nombre y situadas al margen del río Cidacos, este lugar presenta una vegetación que hace que sean consideradas un auténtico paraíso. No solo posee unas aguas termales de lo más relajantes, sino un entorno natural que hace que sus vistas sean realmente cautivadoras.

Formadas por tres pozas, en estas termas el agua emerge al exterior con temperaturas de hasta 50 grados centígrados, lo cual las hace perfectas para poder huir del frío. Su alta temperatura es una de las razones principales por las que la gente se decanta por estas termas.

La construcción de estas termas justo ahí no es casualidad. Fueron hechas en un punto donde mana un agua termal con gran cantidad de minerales, que va llenando las pozas asegurándose de que el agua circula y creando de esa manera tres estancias con diferentes temperaturas.

Además, este lugar de idóneo para revitalizarse, ya que al llegar hay un cartel que nos indica qué debemos hacer si queremos que nuestra piel y circulación sanguínea estén mejor que nunca: meternos en el agua caliente diez o veinte minutos y luego en la fría uno, y así sucesivamente. La mayoría de bañistas considera esta idea algo cansina, pero si tienes la voluntad suficiente puede ser interesante probarlo.

Además, si necesitas más privacidad y no te gusta la idea de estar rodeado de mucha gente, puedes bajar el río u verás otras pozas. Es cierto que un poco que estas, pero cumplen la misma función.

Acceso para todos

Si te estás preguntando cuánto puede costar la entrada a esta maravilla, tenemos una buena noticia: las termas son completamente gratuitas. No hace falta pagar nada para poder visitarlas y bañarse en ellas. Simplemente lleva ropa de baño, toalla, chanclas y ganas de descansar.

Aparte de su acceso sencillo con estacionamientos cercanos a las termas, hay gran cantidad de bancos para apoyar tus pertenencias y zonas de césped para quien quiera hacer un pícnic por la zona.

Eso sí, si tienes intención de visitarlas, intenta que sea entre semana o en horas poco concurridas. La parte negativa de que sean una maravilla es que todo el mundo quiere ir a bañarse ellas. Ten eso en cuenta.

Si al final decides ir a conocerlas, te recomendamos que aproveches y visites el propio pueblo de Arnedillo, rodeado de una naturaleza increíble que va a dejarte asombrado. Aunque las termas sean el prinicpal reclamo de la localidad, este lugar de poco más de 400 habitantes es de lo más pintoresco.

Como has podido ver, estas termas son realmente increíbles. Ahora, ya sabes, ¡a preparar las maletas y a La Rioja! No puedes perderte esta maravilla de la naturaleza.