Ane Laure Romeuf, experta panadera, explica la diferencia entre el croissant recto y con 'cuernos': "Es así de toda la vida"

Le Petit Croissant se ha hecho muy famoso en Zaragoza y en toda España por sus croissants XXL y por tener el mejor croissant de España en 2024, pero no solo por ello. Ane Laure Romeuf, francesa, quiso abrir en la ciudad una panadería típica de su país, respetando los procesos tradicionales y también importando la materia prima de la mejor calidad y hasta los maestros panaderos.

El éxito, 20 años después, es innegable y ahora tiene tres establecimientos en la capital aragonesa. Al clásico, situado junto a la Puerta del Carmen, se le unieron el de Paseo Constitución y el del centro comercial Puerto Venecia.

En este último enclave, Ane mantuvo una charla (PV Talks) con otra mujer emprendedora y galardonada como es Iris Jordán, chef Estrella Michelin del Restaurante Ansils, de Anciles, junto a Benasque.

Y en dicha charla, la experta pastelera le contó a Iris la diferencia entre el croissant recto y el que es más redondo y que tiene 'cuernos'.

"El croissant recto es el que tiene mantequilla y el que tiene cuernos es el que tiene margarina. En Francia es así de toda la vida", cuenta. Pero, prosigue, "abrimos y lógicamente los hicimos rectos (la mantequilla la traen desde la región francesa de Normandía) y hace 20 años la gente no lo entendía y no había manera, así que lo tuvimos que cambiar y todo el mundo encantado salvo los franceses", explica.

Sin embargo, los gustos de los españoles han cambiado y, si bien hace años el croissant más redondo era el preferido, ahora las tornas se han dado la vuelta, por lo que "hace bien poco lo cambiamos a recto".

Así que de forma tradicional el croissant recto es el que lleva mantequilla en Francia y el que tiene 'cuernos' lleva margarina, pero en Le Petit Croissant siempre llevan mantequilla de la mejor calidad y tradicional francesa.