Una influencer desvela el verdadero uso del pelo de la capucha de tu abrigo: "Siempre he pensado que era decoración"

El primer temporal del otoño ha obligado a todos los españoles a sacar del armario a toda velocidad la ropa de invierno. Como suele pasar por estas fechas, todo el mundo ha tenido que recurrir de un día para otro a los abrigos más calientes, a los guantes y a los gorros cuando se han desplomado las temperaturas. Hay algunos detalles de la ropa de abrigo como los pompones de los gorros o las capuchas con borde de pelo, tan natural como sintético, cuya función se desconoce por completo y mucha gente piensa que solamente es adorno estético.

Este tipo de ropa nunca pasa de moda y cada invierno vemos a mujeres y hombres que usan abrigos con pelo en la capucha que no dudan en ponerse cuando el frío aprieta. Un pelo que suele quedarse por encima de la cabeza dejando una imagen muy curiosa.

En un vídeo publicado en TikTok, la creadora mexicana Kenedy Rojas sostiene que este borde de pelo no se está utilizando como debería y su explicación ha sorprendido a muchos usuarios. Según cuenta, nos hemos pasado "toda la vida" llevando el pelo hacia fuera sin imaginar que la forma más eficaz de usar la capucha es justo la contraria: girándolo hacia dentro para que abrace el rostro y aporte más calor.

Una ciudadana con un abrigo con pelo en el supermercado / CUORE

¿Has usado mal el abrigo con pelo?

En la grabación, Rojas reacciona a un vídeo previo en el que otro usuario afirmaba que "hemos utilizado el abrigo mal toda la vida", a lo que ella añade con incredulidad: "Yo siempre he pensado que era decoración".

A partir de ahí, explica su razonamiento paso a paso. Según muestra, al voltear el pelo hacia dentro, la capucha deja de verse demasiado grande o desestructurada y se ajusta al contorno del rostro, creando un cierre más firme. Para ella, este gesto -que no había probado antes- hace que la capucha cubra mejor y resulte "más calentita".

El descubrimiento la desconcierta: "Tengo 30 años y apenas me enteré de esto", afirma entre sorpresa, convencida de que esta sería, en realidad, la manera adecuada de llevar este tipo de abrigos.

¿Tiene sentido?

La idea ha despertado curiosidad, pero ¿es realmente así como se diseñan estas capuchas? Aunque no existe una "norma oficial" sobre llevar el pelo hacia dentro o hacia fuera, sí hay una explicación técnica sobre por qué muchos abrigos incorporan este borde. Su origen está en las parkas árticas tradicionales, empleadas durante décadas en regiones de frío extremo.

En estos entornos, el borde de pelo cumple una función clara: romper la corriente de aire, suavizar el impacto del viento helado en la piel y crear una pequeña cámara de aire inmóvil alrededor del rostro. El pelo largo y flexible actúa como barrera, reduce la pérdida de calor y minimiza el riesgo de que la respiración forme hielo en la capucha.

Una influencer con un abrigo de pelo / EL PERIÓDICO

Ahora bien, eso no significa que haya que llevarlo hacia dentro. En la mayoría de prendas modernas, el borde está pensado para marcar el contorno exterior de la capucha, no para plegarse hacia la cara. Aun así, en modelos muy acolchados o con capuchas amplias, girarlo hacia dentro puede aportar un ajuste mayor.

Aunque la explicación de Rojas no coincide con la intención original con la que se diseñaron estas capuchas, su truco puede resultar útil para quienes quieran probar un ajuste más cerrado en días de frío intenso.