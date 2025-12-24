El secreto legal detrás de la cerveza 'especial' que casi nadie conoce y su relación con el color de la lata

Con la llegada de la Navidad, las estanterías de los supermercados se llenan de productos pensados para celebraciones, comidas familiares y brindis. Entre ellos, la cerveza ocupa un lugar destacado, y no son pocos los consumidores que dudan al elegir entre latas con etiquetas verdes, rojas u otros colores, muchas de ellas con una palabra repetida: “especial”.

A simple vista, puede parecer una estrategia de marketing típica de la Navidad, pero lo cierto es que detrás de esa palabra hay una explicación legal y técnica que pocos conocen. No es un adjetivo decorativo ni una invención publicitaria, sino una clasificación regulada por normativa.

Por qué en Navidad vemos tantas cervezas “especiales”

Como explica el cervecero y divulgador Miguel, conocido en redes como @cervecero_miguel, “la palabra especial no es un adjetivo puesto por un grupo de marketing, es un término legal que se obliga a poner en la etiqueta en función de cómo está hecha la birra”.

Durante la Navidad, cuando aumentan las comidas copiosas y las reuniones sociales, muchas personas optan por cervezas con más cuerpo y sabor, lo que explica que las variedades “especiales” ganen protagonismo en estas fechas.

Qué es el extracto seco primitivo y por qué es tan importante

La clave está en el llamado extracto seco primitivo, un concepto técnico que determina la categoría de una cerveza. Se trata de la cantidad de azúcares y nutrientes presentes en el mosto antes de la fermentación.

Cuanto mayor es esta concentración inicial, más alimento tienen las levaduras, lo que se traduce en más alcohol, más cuerpo y un sabor más intenso. En Navidad, cuando se buscan cervezas que acompañen carnes, asados o quesos fuertes, este detalle marca la diferencia.

Este valor se expresa en porcentaje y es el que establece si una cerveza es normal, especial o extra, según la normativa española.

Dos personas brindan con una cerveza en una cena navideña / PEXELS

Cerveza normal, especial y extra: las diferencias reales

De acuerdo con la legislación vigente en España:

Cerveza normal : tiene un extracto seco primitivo de entre el 7 % y el 11 % . Son cervezas más ligeras, suaves y con menor graduación alcohólica.

: tiene un extracto seco primitivo de entre el . Son cervezas más ligeras, suaves y con menor graduación alcohólica. Cerveza especial : se sitúa entre el 11 % y el 15 % . Ofrece más cuerpo, más sabor y algo más de alcohol , lo que las hace muy populares en Navidad .

: se sitúa entre el . Ofrece , lo que las hace muy populares en . Cerveza extra: supera el 15 % de extracto seco primitivo. Son más intensas, con mayor graduación alcohólica y pensadas para consumidores que buscan sabores contundentes.

Esta clasificación no depende del color de la etiqueta, aunque muchas marcas utilicen tonos distintos para diferenciarlas visualmente, algo muy habitual en campañas navideñas.

Una cerveza / PEXELS

Por qué “especial” no es una palabra de marketing

Aunque en Navidad abundan los reclamos comerciales, la palabra “especial” no es uno de ellos. Es un término obligatorio que refleja cómo se ha elaborado la cerveza desde el inicio, antes incluso de que exista alcohol.

Esto significa que dos cervezas de la misma marca, con etiquetas verdes o rojas, pueden ser distintas por razones técnicas reales, no por una decisión estética. En definitiva, la diferencia está en la receta, no en el diseño, algo que conviene saber antes de elegir la cerveza para la mesa navideña.