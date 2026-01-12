La polémica estrategia de un bar: cobra diez euros por persona para ver los partidos de fútbol

Ver el fútbol en un bar junto a tus amigos es cada vez más complicado. Desde que casi ningún partido de Primera o Segunda División se emite por la televisión pública, hay que conocer al detalle cuál es el establecimiento que paga religiosamente a final de mes porque sus clientes puedan ver el partido de su equipo favorito. Una cuota que ronda los 300 euros al mes para hacerlo de forma legal ya que hay que contratar varios canales para poder ver todos los partidos de la jornada. Un precio que podría subir más si se añaden competiciones internacionales como la Champions League.

Además, las autoridades están muy encima de los bares y restaurantes que emiten el fútbol y comprueban cada muy poco tiempo a través de inspecciones si tienen licencia para ello y si no la tienen pueden llevarse una altísima sanción económica. Por lo tanto, encontrarle rentabilidad a emitir los partidos de fútbol de forma legal en España es cada vez más complicado para los bares y restaurantes.

Diez euros por silla

Muchos establecimientos hosteleros han optado por dejar de echar los partidos aún sabiendo que perderán una clientela fiel cada fin de semana. Mientras, otros siguen pagando cada mes una cuota que sube cada año y alguno ha revolucionado la manera de consumir creando una polémica que no ha tardado en hacerse viral en redes sociales.

"Por motivos de los elevados costes de la transmisión de los partidos de fútbol, nos vemos obligados a cobrar diez euros por silla para vuestra consumición", explican en a través de un cartel en un bar cuyo nombre ni localización ha trascendido. La foto del establecimiento hostelero acumula más de 1 millón de visualizaciones en Twitter, actual X, después de que la compartiese la popular cuenta de Soy Camarero.

Y es que muchos bares se quejan del tiempo que pasan los clientes ocupando una mesa para tomar un simple café o una cerveza. Para evitar esta práctica tan común durante un partido de fútbol que se alarga durante aproximadamente dos horas, este bar ha innovado cobrando al menos diez euros en consumiciones por persona. "Ofertas fútbol, mesa para cuatro vale 30 euros, mesa para 6 vale 45 euros y para nueve 60", escribe en el mismo cartel ofreciendo a sus clientes una promoción por juntarse más gente.

"No se puede consentir"

La gente ha comenzado a reaccionar a la estrategia del bar con multitud de puntos de vista porque hay gente que se pone del lado del hostelero. "No hay debate, el fútbol a un bar le cuesta 350 euros al mes como poco y no se puede consentir que te tires dos horas sentado viendo el partido con un café y un vaso de agua. Diez euros por dos horas, se me hace hasta barato", comentaba un usuario a favor de la práctica novedosa y polémica del bar.

Por otro lado, muchos usuarios se mostraban completamente en contra. "Mala decisión, osea que hagan lo que quieran faltaría más pero es que por ese precio me lo contrato en casa. No lo veo peoducente. Además siempre encontrare otro que no me cobre por verlo", escriben.