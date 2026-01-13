Confusión en las rebajas: así debes calcular los descuentos de los productos para evitar engaños

En estas rebajas, muchas tiendas reconocidas han optado por no mostrar directamente el precio final con el descuento aplicado. En su lugar, indican el precio original junto con el porcentaje de descuento que se realizará. De este modo, el precio final debe ser calculado por los propios consumidores, quienes se ven obligados a hacer el cálculo mentalmente en el momento de la compra.

Esta práctica puede generar cierta confusión y dificultad, especialmente para aquellos clientes que buscan rapidez y claridad a la hora de decidir si un producto se ajusta o no a su presupuesto.

Aunque estas etiquetas son mucho más fáciles de calcular de lo que parece y se pueden resolver de forma rápida y eficaz.

Cómo calcular el porcentaje de descuento

Esta fórmula sirve para saber cuánto dinero te van a rebajar de un producto. Primero, se toma el precio original y se multiplica por el porcentaje de descuento, que antes debe dividirse entre 100 para convertirlo en un número decimal. El resultado de esta operación es la cantidad de dinero que se descuenta del precio inicial.

Descuento = Precio original x (porcentaje / 100).

Una vez calculado el descuento, solo hay que restarlo al precio original para obtener el precio final.

Precio final = Precio original - Descuento.

Por ejemplo, si una chaqueta cuenta 80 euros y tiene un 30% de descuento, el cálculo sería: 80 x 0,30 = 24 euros de descuento, por lo que el precio final que pagarías sería 80 - 24 = 56 euros.

Aunque hay otros métodos para hacer este cálculo rápido, eficazmente y sin tener que gastar mucho tiempo en hacerlo.

La técnica más fácil de calcular

En vez de centrarte en lo que te quitan, piensa en el porcentaje del precio que acabas pagando.

Por ejemplo, si te descuentan el 10% estás pagando un 90% del precio (lo que equivale a 0,90 x precio). Así mismo, si el descuento e del 30%, pagaras un 70%. Por lo que, para un abrigo de 180 euros con 70% de descuento: 180 x 0,30 = 54 euros, este es el precio que pagas.

Usa el 10% como base

Sacar el 10% de los descuentos te ayuda a poder calcularlos más rápido.

Si un producto tiene un 10% de descuento, simplemente quita un cero del precio. Así mismo, si el descuento es del 20%, sería dos veces el 10% del precio.

Por ejemplo, unos vaqueros de 95 euros con 20%, el cálculo sería 10% = 9,5 euros. Entonces, 20% = 19 euros (suma de dos 10%) y pagas lo restante, es decir, 76 euros.

Cómo calcular lo que te están rebajando

En el caso de que solo tengas las etiquetas del primer precio y el ya descontado para saber el porcentaje del descuento sería la siguiente fórmula:

% descuento = 100 x (Precio original - Precio final) / Precio original.