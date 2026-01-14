Suma abre un nuevo supermercado para dar servicio al barrio de Miralbueno.

Los habitantes de la parte nueva del barrio de Miralbueno, en Zaragoza, ya cuentan con su supermercado de proximidad. Se trata de un Suma recién inaugurado en un área en plena expansión urbanística, con viviendas de baja densidad, espacios verdes y áreas deportivas. La tienda llega para cubrir un servicio muy demandado por las familias.

Con una superficie de 150 m², el establecimiento está ubicado en Camino del Pilón, 37, y abre todos los días de la semana. Su horario se adapta a los distintos ritmos de vida de los vecinos: de lunes a viernes permanece abierto desde las 7:00 de la mañana hasta las 23:00 horas, los sábados abre a las 9:00 y amplía su atención hasta la medianoche, y los domingos y festivos está disponible de 9:00 a 23:00 horas.

El surtido se ha diseñado para responder a los hábitos de consumo del barrio. Destaca la sección especializada en frutas y verduras, junto a una amplia oferta de producto fresco y una selección de alimentación que combina marcas propias y de fabricante. Además, para quienes buscan soluciones rápidas, el supermercado ofrece una variada gama de platos preparados que facilitan el día a día de las familias.

SUMA destaca por la calidad y variedad de su surtido. / D.R.

Al frente de la nueva tienda está Akhtar Mangat, empresario que ya tiene tres establecimientos en la provincia de Zaragoza. Los otros dos se encuentran en Villanueva de Gállego y en Gallur. Con un amplio conocimiento en la gestión de supermercados locales, ha vuelto a confiar en este modelo por su rentabilidad.

“Mi apuesta es claramente por Suma”, afirma Akhtar. “De todas las ventajas, destaco las facilidades y el apoyo constante del equipo. Siempre están disponibles para lo que necesites y su labor va mucho más allá del propio asesoramiento”.

Akhtar Mangat también se declara un firme defensor de las marcas propias. “Por ejemplo, la marca Gourmet la incorporé ya hace 20 años, cuando tenía otros negocios en Barcelona. La mejor prueba de mi confianza en su calidad es que la consumo en casa”.

Sobre el éxito del surtido, añade: “En Suma lo adaptan a las necesidades de cada barrio. Mis tres tiendas son distintas, cada una diseñada en función del entorno en el que se ubican”.

15 supermercados Suma en Aragón

SUMA alcanza ya los 15 establecimientos. / D.R.

Con esta inauguración, Suma refuerza su presencia en Aragón y consolida su crecimiento en la región, alcanzando ya los 15 establecimientos: 6 en Huesca, 6 en Zaragoza y 3 en Teruel.

Creada en el año 2000, la enseña es una de las más reconocidas en el sector de los supermercados por su atención personalizada, la calidad y variedad de su surtido y la apuesta constante por el producto fresco.

La marca pertenece a Transgourmet Ibérica, compañía referente del comercio de proximidad en España, especialista en supermercados adaptados a cada cliente y entorno. Forma parte del grupo suizo Transgourmet, la segunda empresa de distribución de alimentación mayorista de Europa, que pertenece, a su vez, a Coop, líder del comercio en Suiza con múltiples formatos de establecimientos.