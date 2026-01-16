Carlota Ruiz, la discreta mujer de Arbeloa: "He visto todos los partidos de Álvaro desde que empezó en los juveniles del Zaragoza"

El nuevo fichaje de Álvaro Arbeloa (42 años) como entrenador del Real Madrid ha disparado las búsquedas sobre este exfutbolista del equipo blanco que desarrolló su carrera futbolística entre España e Inglaterra, que presume de no andarse con medias tintas ("o me quieres o me odias", ha dicho) y que algunos describen como apasionado de su trabajo, amante de una disciplina espartana, obstinado y luchador. Su debut con eliminación en Copa del Rey frente al Albacete lo han puesto ya en el ojo de todas las miradas.

Pero al margen de lo profesional, el técnico del equipo blanco cultiva una faceta personal, muy ligada a Zaragoza, que le gusta ilustrar y compartir en sus cuentas sociales, protagonizadas por posados familiares sonrientes en su exclusiva casa en La Finca (Madrid).

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid / EFE / JJ GUILLÉN

La faceta personal de Álvaro Arbeloa

Entre las fotografías íntimas que abundan en su perfil de Instagram y que ayudan a subrayar el carácter estable y sólido de su unidad familiar y su papel de feliz padre de familia numerosa (tiene cuatro hijos), hay una gran protagonista: su mujer, Carlota Ruiz.

La zaragozana es, pese a su popularidad (cuenta con 118.000 seguidores en sus redes, enfocadas en sus hijos y en su marido) una gran amante de la discreción y no parece sentirse cómoda cuando es abordada por los micrófonos (de hecho, algunos indican que esa mujer de físico dulce y atractivo, cuyos looks son seguidos con atención por fashionistas, es una gran tímida).

Nacida en Zaragoza hace 42 años (es de la misma edad que el entrenador), estudió Logopedia y Magisterio. Actualmente, se dedica al cuidado de su familia y llegó a tener un site titulado 'Diario de mamá', que ya no está operativo.

"Amo el fútbol, he visto todos los partidos de Álvaro desde que él empezó en equipos juveniles en Zaragoza. Me gustaría trabajar pero es incompatible con la profesión de mi marido. Lo que no quiero es oxidarme, así que, en la medida que pueda, quiero seguir aprendiendo. Ahora mismo, mi prioridad es él y mi familia", explicó en una ocasión.

En algunas ocasiones (pocas) ha asociado su nombre a alguna marca o producto en redes, como la línea de productos de Neroli by Nagore que pertenecía a la mujer de Xabi Alonso, Nagore Aramburu. Precisamente con ellos mantiene una buena amistad.

Una historia de amor de toda la vida

Las imágenes que comparten hacen pensar que lo suyo es un amor intenso, lleno de complicidad y de largo recorrido. Esto último, de hecho, lo es: ambos se conocieron cuando tenían 17 años en Zaragoza, la ciudad natal de Carlota Ruíz y en la que vivía el salmantino Álvaro Arbeloa después de que sus padres se mudaran allí por trabajo. De hecho, eran compañeros de clase. También compartían su afición a jugar fútbol (Carlota pertenecía a un grupo femenino de fútbol del colegio, San Salvador).

"Yo me sentaba con un amigo con el que hablaba mucho y el profesor decidió rodearnos de buenos estudiantes, al contrario de lo que nosotros éramos. Me pusieron detrás de Carlota y ahí empezó la cosa. Que fue un poco mutua", contó Arbeloa en una entrevista para el espacio 'Campo de estrellas' de Real Madrid TV. También reveló que algunos de sus amigos habían hecho de 'celestinos' para facilitar el arranque de su relación. Y desde entonces no se han separado.

En enero de 2009 se casaron en la Iglesia Santiago el Mayor de Zaragoza ante la mirada de compañeros como Roberto Soldado, Jordi Codina, Javier Paredes, o Juanfran.

En 2010 nacía su hija mayor, Alba. Además, tienen otras dos niñas, Vega e Inés, y a un niño, Raúl. Sus cuentas sociales son un álbum tierno y bonito en el que se celebran bautizos, cumpleaños, comuniones, vacaciones y navidades.