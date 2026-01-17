Ricardo Díaz, químico, desvela cuál es la bebida infalible para eliminar la cal de los grifos de los hogares de Zaragoza: "La clave está en la composición"

La cal es uno de esos problemas domésticos que reaparecen una y otra vez, especialmente en baños y cocinas situados en zonas con agua dura. Aunque al principio apenas se nota, con el paso del tiempo va formando una capa blanquecina que apaga el brillo del grifo y da sensación de suciedad incluso cuando la limpieza es frecuente.

El agua del grifo de Zaragoza, que ha mejorado mucho en los últimos años, es de buena calidad y tiene una dureza de 19Fº, pero tiene mucha cal. A diferencia de otras manchas superficiales, la cal no se elimina solo pasando un paño. Los minerales disueltos en el agua se depositan tras la evaporación y, si no se actúa a tiempo, se endurecen hasta volverse resistentes a muchos limpiadores domésticos convencionales.

El motivo por el que la cal aparece en los grifos

El agua corriente contiene sales minerales, como calcio y magnesio, que no suponen un problema para la salud, pero sí para las superficies metálicas. Cuando el agua se seca sobre el grifo, esos minerales quedan adheridos y se van acumulando capa a capa.

Un grifo del baño / PIXABAY

Con el uso diario, además, se suman restos de jabón y productos de limpieza que favorecen que la cal se fije con más fuerza. Por eso, aunque el grifo se limpie con regularidad, es habitual que la incrustación reaparezca si no se emplean productos o métodos adecuados.

La explicación química

En los últimos años se han popularizado trucos caseros que prometen eliminar la cal con productos cotidianos. Entre ellos, el uso de refrescos de cola. La clave no está en la marca, sino en su composición.

El decano del Colegio de Químicos y de la Asociación de Químicos e Ingenieros Químicos de Madrid, Ricardo Díaz Martín, ha explicado en declaraciones a Maldita que este tipo de bebidas contienen ácidos que pueden ayudar a disolver depósitos minerales, de forma similar a cómo se utiliza el vinagre para desincrustar la cal en filtros y superficies.

La Coca Cola ayuda a quitar la cal / PIXABAY

En concreto, la Coca-Cola contiene ácido fosfórico y ácido carbónico, capaces de reaccionar con incrustaciones ligeras de cal u óxido si se dejan actuar durante un tiempo suficiente.

Con matices

Los expertos coinciden en que este efecto no es exclusivo de los refrescos de cola. Otros ácidos suaves, como el vinagre o el zumo de limón, suelen ser incluso más eficaces, ya que presentan una mayor concentración de ácido y no dejan residuos azucarados sobre el metal.

Por eso, los refrescos de cola pueden servir como solución puntual para manchas leves o zonas muy localizadas, pero no son la opción más recomendable cuando la cal está muy incrustada o el problema es recurrente.

Si se opta por este método casero, los especialistas aconsejan empapar un paño con el refresco, envolver la zona afectada y dejarlo actuar entre 20 y 30 minutos. Pasado ese tiempo, conviene aclarar con abundante agua y secar bien el grifo para evitar restos pegajosos.

Limpiar el baño es esencial / PIXABAY

Es importante no prolongar el contacto innecesariamente ni utilizar este truco en grifos con acabados delicados, como negro mate o superficies tratadas, donde los ácidos pueden dañar el revestimiento.

Cuándo conviene recurrir a productos antical

En viviendas situadas en zonas con agua muy dura, la acumulación de cal suele ser constante. En esos casos, los especialistas recomiendan emplear productos desincrustantes específicos y mantener una rutina de limpieza preventiva, ya que están formulados para eliminar la cal de forma más eficaz y sin dejar residuos.