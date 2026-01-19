Una experta explica el significado del color del tapón de las especias del supermercado: "Puedes ahorrar dinero"

La gastronomía española tiene platos que son lo que son gracias a los condimentos y especias que los acompañan. Algunos como el perejil, la pimienta, el pimentón o el orégano no pueden faltar en las cocinas como parte indispensanle de muchas recetas. A estas hay que añadir otras más "exóticas" como el romero, la cúrcuma, el clavo, el azafrán o la canela, que ayudan a elevar el sabor de nuestros platos, además de tener propiedades beneficiosas para el organismo. En cualquiera de los casos, hay infinida de especias que se pueden utilizar. Si eres de los que escoge las especias en el supermercado por el color de su tapón, presta atención porque puede que te estés equivocando.

La experta Sonia Sánchez González, una conocida influencer que se dedica a dar consejos sobre cocina, hogar y estilo de vida, ha explicado en un video en redes sociales cuál es el verdadero significado del color del tapón de las especias que podemos encontrar en el supermercado. Estos colores son más que un simple adorno o una forma de clasificiación, sino que constituyen una guía rápida para saber qué lleva dentro y cómo usarla mejor.

Según Sánchez González, muchas personas ni se fijan en este detalle a la hora de adquirir los condimentos y acaban usando las especias de manera equivocada sin darse cuenta. Conocer el significado de cada color puede ayudarte a comer sano y ahorrar tiempo y dinero, así como a preparar comidas más sabrosas y saludables sin complicaciones.

Botes de especias tradicionales / PEXELS

El significado del color de los tapones de las especias

Cada color tiene un significado quie hace referencia al tipo de especia que contiene. De este modo:

Verde. Si el frasco tiene el tapón de color verde significa que contiene hierbas aromáticas.

Si el frasco tiene el tapón de color verde significa que contiene Rojo. El tapón de color rojo indica que se trata de mezclas y picantes.

El tapón de color rojo indica que se trata de Amarillo o naranja. Significa que son especias clásicas.

Significa que son Azul. El tapón azul se utiliza para los preparados especiales.

Esta clasificación es común a todas las marcas disponibles en los supermercados, tanto a las marcas blancas como a las insignias premium. La próxima vez que visites el supermercado, podrás comprobarlo y elegir tus especias y condimentos con mayor conocimiento. Saber qué significa el color de los tapones te ayudará a explorar nuevos sabores y a ir un paso más allá en tus recetas.