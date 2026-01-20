Nona, especialista en IA, desvela cómo evitar las llamadas spam: "Cada vez que las rechazas, confirmas que tu número está en activo y se multiplican"

Seguro que alguno de ustedes, estimados lectores, han cogido una llamada en el que le ofrecían mejorar su línea de teléfono móvil, cambiarse de seguro de coche e incluso abaratar la factura del gas o de la luz. Un día sí, otra también, hasta múltiples veces durante la misma jornada. Pues fue hace algo más de una semana cuando Nona, una usuaria de X experta en inteligencia artificial (@Nona_xai), desveló por qué pasa esto y cómo se puede evitar que sigan bombardeando las líneas telefónicas en busca de nuevos clientes o víctimas de estafas.

En primer lugar, la especialista aclara que la gente bloquea mal a quien les llama y explica cómo funciona este mecanismo. "Cada vez que rechazas una llamada confirmas que tu número está activo. Las llamadas se multiplican", concreta, estas señales de vida son lo que mantienen a tu teléfono en el radar de estas empresas.

Pero, ¿cómo llega tu número a sus manos? Pues Nona asegura que a través de cualquier registro de un usuario en una web, plataforma u otra cosa vía online, y son estos websites los que después lo venden a "data brokers", en castellano, comerciantes de datos. "Lo empaquetan con tu ubicación, edad, ingresos y lo venden a call centers. Cada llamada confirma que eres real. El ciclo se intensifica", apunta.

Es por ello que la profesional en IA enumera paso por paso qué hacer para contrarrestar este hecho. Primero insta a darse de alta de el Registro Nacional "No Llamar" o el "DoNotCall dot gov", lo que haría que en un plazo de 31 días estos "telemakers legítimos deben dejar de llamar". La cuestión es que los estafadores "ignoran" este proceso, por lo que sigue con la explicación, que es activar el bloqueador de spam del dispositivo que se esté usando, tanto para Android como para iPhone. Algo que retendría el 80% de las llamadas spam que entre en un teléfono.

Tras esto, recomienda la instalación de aplicaciones como RoboKiller, Nomorobo o Truecaller, que bloquean casi en su totalidad estas llamadas, se pueden agregar números para detectar de sus intenciones a otros usuarios y los indentifica nada más comienzan a dar tono.

También aconseja eliminar tus datos de los sitios de data brokers solicitando el "opt-out" en dichas páginas web, un proceso que suele alargarse a unas dos horas desde que se pide.

Soluciones alternativas y compatibles con la metodología anteriormente mencionada es el no responder ni colgar las llamadas de spam, usar un número de teléfono desechable para este tipo de registros en internet (obtenible de forma gratuita en Google Voice), bloquear llamadas internacionales en caso de no ser necesarias y/o reportar cada una de estas apariciones del telemárketin a la FTC (Comisión Federal de Comercio en español) en "ReportFraud dot ftc dot gov".

Nona asegura que el spam desaparecerá gradualmente después de aplicar estos "tips". "Semana 1: el spam baja un 40-50%. Semana 2: las llamadas desconocidos casi desaparecen. Semana 4: quizás se cuelan una o dos. Mes 3: silencio total. Tu teléfono vuelve a estar tranquilo", concluye esta 'tuitera'.