Multas de 200 euros por no encender los warning mientras se usa la baliza V-16: la DGT advierte a los conductores aragoneses

La Dirección General de Tráfico (DGT) y la Guardia Civil ha lanzado una advertencia dirigida especialmente a los conductores: colocar la baliza V-16 en caso de avería o inmovilización no exime de activar los intermitentes de emergencia, son elementos lumínicos que deben ir de la mano en situaciones de riesgo en carretera.

Desde que el uso de la baliza luminosa se implantó el 1 de enero, se ha detectado un error cada vez más común sobre el asfalto de las vías más pobladas: muchos conductores la colocan en el vehículo, pero olvidan encender los warning. La DGT recuerda que ambos sistemas deben emplearse de forma conjunta para garantizar la máxima visibilidad, sobre todo en vías como la A-23, la A-2 o la N-330, donde el tráfico puede ser intenso y la visibilidad, variable.

Qué debe hacerse en caso de emergencia

En Aragón, donde las carreteras transitan por zonas de montaña y tramos con niebla o viento, la señalización correcta es crucial. Con este nuevo acompañante en los vehículos de los ciudadanos, ante una avería inesperada o un accidente, la DGT insiste en este orden:

Encender los cuatro intermitentes para avisar inmediatamente al resto de conductores. Colocar la baliza V-16 en la parte más alta del vehículo inmovilizado (lo ideal es el techo), para que sea visible desde lejos.

Las luces de emergencia siguen siendo el primer aviso visual para quien se aproxima, especialmente en condiciones adversas típicas de la comunidad, como la nieve en la autovía Mudéjar o la niebla en tramos de la N-330.

Sanciones por no usar la baliza o hacerlo mal

La DGT recuerda que no llevar la baliza o usar una no homologada se sanciona con 80 euros. Pero el mayor riesgo está en el uso incorrecto de los warning, ya que su función es advertir de un peligro real.

Usar los intermitentes para justificar una parada indebida o estacionar en doble fila puede suponer una multa de 80 a 200 euros .

puede suponer una multa de . No encenderlos cuando el vehículo queda detenido en la vía o no señalizar un frenazo brusco que suponga un peligro también puede acarrear sanciones de hasta 200 euros.

La clave para la seguridad vial en Aragón, donde el tráfico combina autopistas rápidas con carreteras secundarias estrechas, es usar la baliza V-16 y los warning de forma conjunta. Solo así se garantiza que el vehículo inmovilizado sea visible a tiempo y se reduzca el riesgo de colisiones. Ambas entidades tienen un ojo siempre puesto en las carreteras, con el objetivo de garantizar y conservar la máxima seguridad vial sobre el asfalto de la comunidad.