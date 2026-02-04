El truco japonés para secar la ropa dentro de casa más rápido y ahorrar hasta 200 horas al año
La consultora Ayako Yamagata asegura que ajustar pequeños hábitos puede suponer una rutina más eficiente
Secar la ropa al aire libre es lo ideal, pero en invierno, con lluvia o humedad, tender fuera se vuelve imposible. Y entonces llega el clásico problema: la ropa tarda horas (o días) en secarse, aparece mal olor, y la casa acaba llena de tendederos “provisionales”.
La consultora japonesa de cuidado del hogar Ayako Yamagata asegura que ajustar pequeños hábitos puede suponer una rutina más eficiente y un ahorro acumulado de hasta 200 horas al año. La clave no es “hacer más”, sino hacerlo mejor: elegir un lugar fijo, mejorar la ventilación y evitar que la humedad se quede atrapada en los tejidos.
Cómo secar la ropa en interiores rápido (y sin olor)
El primer paso es sencillo: crear un espacio permanente de secado en casa. Así evitas el “saco y recojo” según cambie el tiempo y también el montaje constante del tendedero. Ese cambio, por sí solo, reduce estrés y pérdida de minutos diarios.
A partir de ahí, Yamagata recomienda estas 3 técnicas para secar la ropa dentro de casa más rápido:
- Ventilador o deshumidificador
- Dirigir una corriente de aire constante hacia la colada acelera el proceso y puede lograr un secado completo en unas cinco horas, incluso en días húmedos o nublados. Keyword: deshumidificador para secar ropa, ventilador para secar ropa.
- Lavar con agua tibia
- Si el secado en interiores te deja olor a “ropa húmeda”, el agua tibia ayuda a eliminar mejor sebo y sudor, restos que suelen quedarse en la prenda y se notan más cuando tarda en secar. Keyword: ropa con mal olor, cómo evitar olor a humedad.
- Añadir blanqueador a base de oxígeno
- Un tapón por lavado puede ayudar a reducir bacterias y olores y a mejorar manchas sin dañar los tejidos. Keyword: blanqueador oxígeno, quitar olor a humedad en la ropa.
Un extra para ganar tiempo cada día
Otro gesto práctico: tender en perchas y, cuando se seque, guardar directamente en el armario. Así te saltas el paso de doblar y conviertes la colada en una tarea más rápida y ordenada.
Según la experta, esta rutina permite ahorrar 30-40 minutos al día, lo que se traduce en hasta 200 horas al año para dedicar a descanso, familia o tiempo libre.
