El truco japonés para secar la ropa dentro de casa más rápido y ahorrar hasta 200 horas al año

Secar la ropa al aire libre es lo ideal, pero en invierno, con lluvia o humedad, tender fuera se vuelve imposible. Y entonces llega el clásico problema: la ropa tarda horas (o días) en secarse, aparece mal olor, y la casa acaba llena de tendederos “provisionales”.

La consultora japonesa de cuidado del hogar Ayako Yamagata asegura que ajustar pequeños hábitos puede suponer una rutina más eficiente y un ahorro acumulado de hasta 200 horas al año. La clave no es “hacer más”, sino hacerlo mejor: elegir un lugar fijo, mejorar la ventilación y evitar que la humedad se quede atrapada en los tejidos.

Cómo secar la ropa en interiores rápido (y sin olor)

El primer paso es sencillo: crear un espacio permanente de secado en casa. Así evitas el “saco y recojo” según cambie el tiempo y también el montaje constante del tendedero. Ese cambio, por sí solo, reduce estrés y pérdida de minutos diarios.

A partir de ahí, Yamagata recomienda estas 3 técnicas para secar la ropa dentro de casa más rápido:

Ventilador o deshumidificador Dirigir una corriente de aire constante hacia la colada acelera el proceso y puede lograr un secado completo en unas cinco horas, incluso en días húmedos o nublados. Lavar con agua tibia Si el secado en interiores te deja olor a "ropa húmeda", el agua tibia ayuda a eliminar mejor sebo y sudor, restos que suelen quedarse en la prenda y se notan más cuando tarda en secar. Añadir blanqueador a base de oxígeno Un tapón por lavado puede ayudar a reducir bacterias y olores y a mejorar manchas sin dañar los tejidos.

Un extra para ganar tiempo cada día

Otro gesto práctico: tender en perchas y, cuando se seque, guardar directamente en el armario. Así te saltas el paso de doblar y conviertes la colada en una tarea más rápida y ordenada.

Según la experta, esta rutina permite ahorrar 30-40 minutos al día, lo que se traduce en hasta 200 horas al año para dedicar a descanso, familia o tiempo libre.