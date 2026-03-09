Qué significa si te sueles parar a saludar a perros desconocidos según la psicología
Es un gesto cotidiano que suele relacionarse con la empatía y la cercanía
Marta Clavero
Pararse a saludar a un perro desconocido es una escena habitual en calles y parques. Aunque parece un gesto sin importancia, suele estar vinculado a personas empáticas, cercanas y emocionalmente abiertas.
Especialistas en comportamiento apuntan que quienes muestran ese impulso suelen tener facilidad para conectar con su entorno y prestar atención a los pequeños detalles. Además, los perros actúan muchas veces como puente social, por lo que este gesto también puede reflejar una personalidad amable y sociable.
No obstante, no siempre responde a la extroversión. En algunos casos, personas más tímidas encuentran en los animales una forma de interacción más sencilla y natural.
Otro aspecto importante es el del bienestar emocional. Para muchas personas, acariciar a un perro o simplemente intercambiar unos segundos de atención con él tiene un efecto calmante. En jornadas marcadas por la prisa, ese pequeño gesto puede convertirse en una pausa agradable y en una fuente rápida de buen humor.
Eso sí, este comportamiento solo se interpreta de forma positiva cuando va acompañado de respeto, preguntando antes al dueño y observando si el animal se siente cómodo.
En definitiva, saludar a un perro desconocido puede revelar una forma de ser más cálida, receptiva y atenta en el día a día.
- El Cádiz destituye a Garitano y el gran objetivo del Zaragoza para el banquillo tomará las riendas
- La Guardia Civil define al exdirector del Inaga como la 'figura central' de la 'presión' para facilitar la expansión de Forestalia
- Un accidente en la A-23, a la altura del puerto de Monrepós, deja cinco heridos
- La victoria del Granada en Riazor reduce el mordisco del Real Zaragoza con la salvación
- El nuevo póker de técnicos en el Real Zaragoza
- Jesús Vallejo habla del momento del Zaragoza: 'Es una situación muy compleja, pero han cogido un poco de aire
- Joan Plaza, entrenador del Casademont Zaragoza: 'La orden era no hacer falta pero los jugadores en la pista están a muchas pulsaciones
- Figari, el restaurante de Zaragoza donde probar calamares y guisos al estilo italiano: 'Se pueden hacer otras cosas que no sean pasta y pizza