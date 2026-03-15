Un experto de la OCU sobre las tortillas refrigeradas de supermercado: "Si lo pone en el envase, hay que calentarlas"

La tortilla de patata resulta un manjar para la mayoría de aragoneses. Con múltiples debates de qué ponerle, qué no, muy hecha, poco hecha y un largo etcétera que divide a toda la población. Pero todo lo bueno lleva su tiempo y es por eso que cuando se tiene un antojo de algo en concreto se recurre a comprarlo precocinado para matar el gusanillo. La tortilla precocinada abarca estantes de múltiples supermercados, sin embargo, hay quienes optan por comérselas directamente desde el envase y sin pasarlas ni por el microondas, ni por la sartén, ni por el horno. Pero, ¿es esto bueno para la salud?

Esto es una cuestión que ha resuelto la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a nivel estatal a través de un vídeo colgado en redes sociales, con el fin de aclarar cómo se debe ingerir este tipo de alimentos si queremos llevar una salud alimentaria óptima.

Pues todo esto se reduce a lo que recomiende el distribuidor del propio plato precocinado y lo que indique en su etiqueta. Este experto de la OCU asegura que comprobar las instrucciones del plástico que contiene este preparado es "fundamental y básica para garantizar la seguridad alimentaria" de uno mismo. "Si en el envase indica que hay que calentarla antes de consumirla, hay que calentarla", insiste el hombre.

Y es que esto puede hacer que componentes potencialmente dañinos para el cuerpo humano se queden en este jugoso emplatado, ya que muchos de ellos no están pensados para ingerirlos tal y como se compran. "Pueden no haber pasado por un proceso que eliminen posibles bacterias u otros riesgos, aumentando tu expoición a intoxicaciones alimentarias si las comes en frío", explaya en el reel de Instagram.

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"Mejor haz caso al fabricante y caliéntalo lo que indica es su etiqueta", concluye el miembro de la OCU mientras ingiere un trozo de una de estas tortillas precocinadas. La clave está en algo tan sencillo como leer bien la etiqueta antes de consumir el producto, nstan desde la OCU, que recuerdan que este gesto tan simple puede ser el más importante para evitar riesgos innecesarios. Así, los amantes de la tortilla de patata podrán disfrutar de este clásico de la gastronomía española sin sobresaltos y con todas las garantías para la salud.