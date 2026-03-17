El truco del chef Jesús Escalera para que las fresas sepan mejor sin añadir azúcar ni nata: "Realza el sabor"

Con la llegada de la temporada de las fresas, los supermercados vuelven a llenarse de tarrinas, promociones y hasta secciones enteras dedicadas a una de las frutas más consumidas en primavera. Muchas veces aparecen junto a nata, siropes o ingredientes pensados para convertirlas en postre, pero no todo el mundo quiere recurrir al azúcar o a otros añadidos para mejorar su sabor.

Y es que hay un problema bastante común: a simple vista tienen buen aspecto, pero al probarlas pueden resultar ácidas, poco dulces o incluso algo insípidas. Para esos casos, los cocineros y reposteros utilizan un recurso poco conocido que puede marcar la diferencia sin necesidad de cargar la fruta de edulcorantes.

Fresas en el supermercado / PIXABAY

El ingrediente que usan los chefs para potenciar el sabor de las fresas

El secreto está en la pimienta rosa. Aunque sorprenda, este ingrediente se utiliza en cocina para realzar el sabor natural de las fresas y darles un matiz distinto sin tapar su frescura. El chef Jesús Escalera explica en el blog Pastrypedia que esta especia aporta un ligero toque picante al romperse, lo que la hace útil tanto en recetas dulces como saladas.

La clave está en usarla en pequeñas cantidades. Después de lavar y cortar las fresas, basta con añadir por encima un poco de pimienta rosa recién molida. Ese gesto ayuda a intensificar el sabor de la fruta y a equilibrar mejor sus matices, especialmente cuando no está tan dulce como se esperaba.

Si aun así el resultado sigue siendo demasiado ácido, se puede completar con otros ingredientes que no resten frescura, como un poco de yogur natural o unas gotas de zumo de limón. De esta forma, se consigue un postre o tentempié más sabroso sin necesidad de recurrir al azúcar.

La frutería de un supermercado / PIXABAY

Qué es realmente la pimienta rosa

Pese a su nombre, la pimienta rosa no pertenece a la misma familia que la pimienta negra, blanca o verde. En realidad, se trata de una baya seca procedente de una planta diferente. De hecho, comparte familia botánica con alimentos como los mangos o los pistachos.

Su aspecto recuerda al de otras pimientas, y de ahí que popularmente se la conozca de esa manera, pero su sabor y su origen son distintos. Precisamente por ese perfil más aromático y suave, muchos profesionales de la cocina la utilizan para dar un giro inesperado a frutas, ensaladas y postres.

Una forma sencilla de mejorar las fresas en casa

Este truco se ha convertido en una alternativa interesante para quienes buscan una forma de hacer que las fresas sepan mejor sin añadir azúcar. Además de ser una opción fácil de aplicar en casa, permite disfrutar más del sabor de la fruta sin enmascararlo con ingredientes más pesados.

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En plena temporada, cuando las fresas vuelven a ocupar un lugar protagonista en la cesta de la compra, este pequeño gesto puede cambiar por completo el resultado. Porque a veces no hace falta añadir más dulce, sino dar con el ingrediente adecuado para que la fruta saque todo su potencial.