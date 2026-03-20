Ya es primavera en El Corte Inglés
El Corte Inglés da la bienvenida a la primavera con una campaña que celebra el cambio de estación a través de la moda y la música. Una propuesta que resalta la energía de renovarse y florecer. En esta edición, la firma cuenta con dos protagonistas excepcionales: Adriana Lima y Yerai Cortés.
Adriana Lima, icono de la temporada, es la imagen central de la campaña. Su presencia y carisma representan la esencia de la colección: movimiento, evolución y una vitalidad que acompaña la llegada de los días más luminosos del año. Yerai Cortés, músico y compositor, refuerza el vínculo de El Corte Inglés con la cultura. Firma la banda sonora de la campaña y participa como imagen protagonista, simbolizando la unión entre moda y arte, tradición y vanguardia.
Nuevos colores, texturas y siluetas dan vida a una colección versátil y llena de creatividad. La propuesta reúne los trajes chaqueta de Woman, los vestidos florales de Woman Fiesta, las piezas de piel de Woman Limited, la sastrería sofisticada de Emidio Tucci y los looks más contemporáneos y de tendencia de Tintoretto.
La campaña ha sido realizada por la productora Lee Films, dirigido por Albert Moya y los equipos internos de El Corte Inglés. Canción Lirili de Yerai Cortés.
La colección ya está disponible en los centros de El Corte Inglés, en elcorteingles.es y en la App de compra.
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