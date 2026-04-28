ya ha entrado en vigor: El nuevo requisito de la UE para los dueños de perros y gatos es obligatorio a partir de hoy

Los perros y los gatos ya no son solo animales de compañía, son miembros de la família con derechos. Por eso, cada vez es más frecuente que acompañen a sus dueños en vacaciones, mudanzas o visitas a familiares.

Con el aumento de estos desplazamientos, la Unión Europea ha decidido endurecer el control sobre las mascotas que viajan entre países. La nueva normativa, que entra en vigor este mes de abril, busca reforzar la seguridad en los traslados, facilitar el seguimiento de los animales dentro del espacio comunitario y mejorar las garantías sanitarias

Ahora, desde el 22 de abril, los propietarios de estas mascotas en España deben adaptarse a una nueva normativa europea sobre el movimiento de mascotas. Si tu animal ya cuenta con microchip, vacunación actualizada y pasaporte europeo, en principio podrás seguir viajando como hasta ahora. Aun así, conviene revisar todos los detalles antes de desplazarte, ya que en los controles oficiales cualquier error puede generar problemas.

Todos los datos del animal en un documento

La fecha marca un cambio importante: el 21 de abril de 2026 finalizó el periodo transitorio en el que se mantenían las normas anteriores. A partir de entonces, entran en vigor nuevas disposiciones basadas en la legislación europea de sanidad animal, que buscan unificar criterios y reforzar la seguridad en los desplazamientos con animales de compañía.

Según las autoridades europeas, el sistema previo funcionaba correctamente, pero estas modificaciones pretenden cerrar vacíos legales y mejorar la coordinación entre países. Esto resulta clave cuando se trata de controlar enfermedades y garantizar la seguridad en el tránsito de animales entre fronteras.

El pasaporte europeo sigue siendo un documento esencial. No es una novedad, pero ahora se reafirma como obligatorio para viajar dentro de la Unión. Este documento actúa como una identificación sanitaria, incluyendo datos del microchip, información del dueño y el historial de vacunación, especialmente contra la rabia.

No es necesario renovar los pasaportes ya existentes, ya que continúan siendo válidos. Además, se han previsto periodos de adaptación para evitar que los dueños tengan que realizar cambios inmediatos. En la práctica, el objetivo principal sigue siendo garantizar la correcta identificación del animal y minimizar riesgos sanitarios.

21 días ante de viajar

Para entrar en España desde otro país comunitario, el animal debe llevar microchip, o tatuaje si es anterior a julio de 2011 y aún legible, además de tener la vacuna antirrábica en regla. También es obligatorio respetar el plazo mínimo de 21 días tras la primera vacunación antes de viajar.

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Otro aspecto importante es la edad: no se permite la entrada de animales menores de 15 semanas, ya que no pueden cumplir con los requisitos sanitarios completos. Asimismo, se ha mejorado la normativa sobre microchips, permitiendo algunos modelos antiguos sin necesidad de reidentificar a las mascotas.