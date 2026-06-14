Vicente Calduch, farmacéutico: "La crema Nivea del bote azul no debe considerarse reparadora para las quemaduras solares, sí una hidratante tras la exposición solar"

La crema Nivea de la lata azul está viviendo un nuevo resurgir, y en parte se debe a la nueva tendencia del skincare minimalista (rutina sencilla y pocos productos, pero eficaces). En la redacción de Woman no paramos de comentar que son muchas las celebrities que consideran esencial esta crema, siendo uno de sus productos cosméticos de cabecera. La crema que acompaña a diferentes generaciones gracias a sus múltiples beneficios y a su eficacia, se ha convertido en un básico de belleza, y eso que está rodeada de un universo muy amplio dentro del mundo de la cosmética, que avanza a pasos agigantados, y donde hay infinitas opciones de hidratantes con los mejores componentes.

Este clásico centenario que hemos visto en casa de nuestras abuelas y madres, y que probablemente ahora forme parte de tu baño, de tu neceser beauty e incluso de tu bolso, es uno de los productos de belleza preferidos de muchas, también de celebrities. Tiene muchas bonanzas, pero en determinadas zonas y momentos no es recomendable aplicarla, por ejemplo para tomar el sol.

Una persona se protege del sol con crema / PIXABAY

Nivea del bote azul no es recomendable para tomar el sol

Sí, hace años, esta crema se utilizaba para tomar el sol, algo que confesado incluso la propia Lolita Flores: "yo soy de Nivea del bote azul de toda la vida. El uso que más le doy es para la piel del cuerpo, incluso para tomar el sol, nunca en la cara". Este clásico de textura espesa y untuosa tiene numerosos beneficios, pero ante todo es muy hidratante. Un poder que se debe a sus compuestos como el pantenol (suaviza y mejora la elasticidad), el eucerit (un derivado de la lanolina, sustancia de cera) y la glicerina (aporta propiedades humectantes y protectoras de la piel), entre otros, aportan nutrición e hidratación.

Vicente Calduch, farmacéutico: "La crema Nivea del bote azul no debe considerarse reparadora para las quemaduras solares (no es buena como protector solar), sí una hidratante tras la exposición solar" / SERVICIO ESPECIAL

Para lo que no es recomendable es para tomar sol. Desde Woman hemos hablado con Vicente Calduch, farmacéutico y CEO de Laboratorios Calduch, quien nos ha explicado que: "la composición de la crema Nivea Creme incluye una combinación de agentes emolientes, humectantes y oclusivos que contribuyen al mantenimiento de la hidratación cutánea tras la exposición solar. Ingredientes como la glicerina favorecen la retención de agua en el estrato córneo, mientras que componentes lipídicos como la parafina líquida, la cera microcristalina y otros emolientes ayudan a reforzar la función barrera de la piel, reduciendo la pérdida transepidérmica de agua. Como resultado, su aplicación después de la exposición al sol puede favorecer la restauración de la hidratación y mejorar la sensación de suavidad y confort cutáneo.

Una mujer con protector solar en la nariz / PIXABAY

Y el experto añade que aunque presenta propiedades hidratantes y protectoras de la barrera cutánea: "no contiene ingredientes específicamente diseñados para tratar el eritema solar o el daño inducido por la radiación ultravioleta, por lo que no debe considerarse un tratamiento reparador específico para las quemaduras solares".

Las cremas adecuadas para tomar el sol

Para tomar el sol de forma segura, es imprescindible utilizar cremas con un factor de protección solar alto (mínimo SPF 30 o SPF 50) que protejan tu piel de las quemaduras y del envejecimiento prematuro. El experto nos cuenta que: "las cremas adecuadas para la exposición solar son aquellas que incorporan filtros solares capaces de absorber, reflejar o dispersar la radiación ultravioleta (UV).

"No debe considerarse un tratamiento reparador específico para las quemaduras solares"

Estos productos, denominados fotoprotectores, deben ofrecer protección de amplio espectro frente a la radiación UVA y UVB y presentar un factor de protección solar (FPS o SPF) acorde con el fototipo cutáneo y las condiciones de exposición. Su aplicación reduce el riesgo de quemaduras solares, fotoenvejecimiento y daño celular inducido por la radiación ultravioleta".

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El uso diario de fotoprotector es la medida más importante, incluso en días nublados. Según los expertos, debe aplicarse 30 minutos antes de la exposición solar y reaplicarse cada dos horas, especialmente tras el baño o la sudoración.