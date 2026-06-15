La receta más aragonesa de Saúl Craviotto, piragüista olímpico y ganador de Masterchef: "Producto auténtico y de calidad"
El piragüista olímpico combina la técnica italiana del risotto con productos de proximidad como la Longaniza de Graus y el queso Macizo Cotiella
Saúl Craviotto ya era muy famoso cuando decidió dar el salto a las cocinas y presentarse a la segunda edición de Masterchef Celebrity. El piraguista español cuenta con un palmarés deportivo donde no faltan la medalla de oro en Pekín 2008, la de plata en Londres 2012, otra nueva de oro y bronce en Río de Janeiro en 2016 para sumar sus dos últimas en Tokio (plata) y París 2024 (bronce). Un año más tarde se proclamaba campeón de la edición de famosos de Masterchef superando en la gran final a otra deportista como Ona Carbonell.
Como buen ilerdense, Craviotto guarda una relación especial con la provincia de Huesca, que jugó un papel fundamental en sus comienzos en el piragüismo. El deportista ha admitido en varias ocasiones que acudía al Congosto de Montrebei a entrenar e incluso ha competido en Graus cuando era pequeño. Craviotto, cuya abuela era de Peralta de la Sal, solía bañarse en el embalse de Barasona durante toda su infancia.
Ahora, el atleta ha querido dedicarle una receta a La Ribagorza que ha compartido con todo el mundo en su perfil de Instagram. "La semana pasada estuvimos recorriendo La Ribagorza y disfrutando de sus paisajes, su gente y, por supuesto, su gastronomía. Porque cuando el producto es auténtico y de calidad, la receta casi se hace sola", ha escrito Saúl Craviotto.
Técnica italiana y alimento aragonés
El risotto a la Ribagorza de Saúl Craviotto es una receta que combina la técnica italiana del arroz meloso con algunos de los productos más reconocibles del territorio aragonés. La base parte de ingredientes de proximidad como la Longaniza de Graus, el Arroz Brazal, el Aceite de Oliva Virgen Extra de Secastilla, la sal de Naval y el queso Macizo Cotiella, a los que se suman setas shiitake, panceta, azafrán, cebolla y pimiento italiano para construir un plato intenso, cremoso y lleno de sabor.
La elaboración comienza dorando la longaniza troceada en una paellera con aceite de Secastilla, para que suelte todo su aroma y marque el fondo de la receta. En esa misma cazuela se saltean las setas shiitake y después se prepara un sofrito con cebolla y pimiento bien picados. El arroz se incorpora después para que se impregne de todos los sabores antes de añadir el caldo caliente poco a poco, removiendo con frecuencia hasta conseguir esa textura cremosa tan característica del risotto.
El toque final llega con la panceta, que aporta melosidad, y el queso Macizo Cotiella, que se añade fuera del fuego para ligar el conjunto y darle un punto cremoso y sabroso. Para el emplatado, reservar unas setas y un poco de queso permite ganar presencia visual y añadir contraste de texturas. El resultado es un plato de cuchara con alma aragonesa, perfecto para quienes buscan una receta reconocible, contundente y con producto local como protagonista.
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