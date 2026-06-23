Amazon Prime Day 2026, en directo: sigue minuto a minuto las mejores ofertas y chollos en tecnología, salud o belleza

¡Comienza el Prime Day de Amazon! Y lo hace con descuentos que se prolongarán hasta el viernes, 26 de junio.

En ESNCIAL te acercamos de primera mano todo lo que de de sí este Prime Day con las mejores ofertas que puedes encontrar en el mercado. Desde productos para el hogar a móviles de última generación, todo tiene hueco en el día de hoy. Eso sí, ten en cuenta que las ofertas son limitadas y los precios pueden cambiar rápidamente.

Vive los partidos de la roja con la equipación de España en este Mundial 2026 Vive el Mundial 2026 vistiendo la mejor equipación de la temporada, y todo a un precio sensacionalmente bueno. Esta camiseta es la réplica oficial de la primera equipación de la Selección Española para la temporada 2026. Confeccionada en tejido ligero y transpirable, ofrece frescura y comodidad tanto en entrenamientos como en partidos o uso casual. Comprar aquí

Por menos de 400 euros, hazte con la televisión de 65 pulgadas perfecta para disfrutar del Mundial La Samsung TV QLED de 65 pulgadas llega como una de las opciones más completas en gran formato y ahora destaca aún más con su precio rebajado. Su tecnología con Inteligencia Artificial escala cualquier contenido a calidad cercana a 4K, mejorando también imagen y sonido para una experiencia más envolvente. El panel Quantum Dot ofrece un 100% de volumen de color, con gran brillo y realismo en cualquier escena. Además, integra Samsung Vision AI, que añade funciones inteligentes como subtítulos, información de contenido y control del hogar con un solo botón. Incluye acceso a más de 120 canales gratis con Samsung TV Plus. Una Smart TV pensada para disfrutarlo todo en grande. Comprar aquí

Por menos de 65 euros: el ventilador de techo retráctil de Wonderlamp El ventilador de techo retráctil Wonderlamp es una de las soluciones más completas para combatir el calor sin renunciar al diseño y ahora destaca aún más gracias a su rebaja. Su motor DC de bajo consumo funciona desde solo 28 dB, ofreciendo una ventilación eficiente y muy silenciosa, ideal para dormitorios. Además de sus 7 velocidades, incorpora modo noche, función verano/invierno y temporizador para un uso más cómodo durante todo el año. También integra iluminación LED regulable de hasta 5.040 lúmenes con diferentes tonalidades de luz. Una opción versátil que combina ventilación, iluminación y confort en un solo dispositivo.

La aspiradora vertical Rowenta X-Pert 7.60 La Rowenta X-Pert 7.60 se ha convertido en una de las aspiradoras sin cable más buscadas y ahora destaca aún más por su rebaja. Con motor de 140 W, ofrece una potencia real para eliminar polvo y suciedad en todo tipo de superficies, del suelo al techo. Su punto fuerte es el diseño ultraligero (solo 1,2 kg en mano), que facilita la limpieza sin esfuerzo. Con hasta 45 minutos de autonomía, cabezal LED para ver la suciedad oculta y accesorios para sofá y coche, es una opción muy completa para el hogar. Potencia, comodidad y ahora, mejor precio: una oportunidad clara de compra en oferta.

Rebajado a 65 euros: el ventilador de techo de Create para combatir las altas temperaturas ¿No quieres encender el aire acondicionado, pero no puedes soportar más las altas temperaturas? Entonces, este ventilador de techo de Create destaca entre las ofertas del Prime Day. Fácil de instalar y con un funcionamiento ultrasilencioso, es perfecto incluso para dormitorios. Además, ofrece seis velocidades para adaptar el flujo de aire a cada momento, temporizador programable de hasta y función verano-invierno, que ayuda a refrescar la estancia en los meses cálidos y a repartir mejor el calor de la calefacción cuando bajan las temperaturas.

Con casi un 60 % de descuento: luce las gafas de sol de Hawkers más todoterreno Icónicas, versátiles y ahora con casi un 60% de descuento: así son estas Hawkers de montura negro mate y lente esmeralda con efecto espejo. Las mismas que te protegerán, pero sin perder ni una pizca de estilo. Su diseño ergonómico garantiza que resulte supercómodas llevarlas durante horas. Unisex y con proporciones equilibradas, son ese accesorio que transforma cualquier look, del más básico al más pulido, en cuestión de segundos. Comprar aquí