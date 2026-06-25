Los expertos en ventiladores coinciden: "En habitaciones de 15 metros cuadrados, las aspas deben medir mínimo 130 centímetros"

La ola de calor que atraviesa nuestro país, especialmente en Aragón, está obligando a miles de personas a buscar soluciones para combatir las altas temperaturas. La noches ecuatoriales están dificultando el descanso y la conciliación del sueño. Ante este escenario, muchos aragoneses están recurriendo al ventilador de techo, un clásico de verano.

Este sistema de ventilación, tradicional, pero eficaz, mueve el aire de la estancia de forma natural y saludable. No obstante, para aprovecharlo al máximo es importante regularlo según la época del año. Durante los meses más cálidos, el ventilador debe girar en sentido contrario a las agujas del reloj, impulsando el aire hacia abajo y refresca el ambiente. Cuando llega el frío, se recomienda cambiar el giro hacia la derecha para distribuir el aire caliente acumulado en la parte superior de la habitación.

El ventilador de techo, muy solicitado

Además de su eficacia, el ventilador de techo se ha convertido en una de las opciones favoritas para refrescar la vivienda en verano por su bajo consumo. En el caso de que no se tengan conocimientos de bricolaje o electricidad, se recomienda recurrir a un profesional para garantizar una colocación adecuada y segura.

Su bajo coste energético es uno de los motivos y el aumento de temperaturas son dos de los motivos por los que se han disparado las ventas. Utilizándolo entre ocho y nueve horas al día, el gasto añadido en la factura de luz ronda entre 2 y 3,50 euros al mes, una cifra más que asumible para la mayoría de los hogares, según han relatado en el programa de 'Las Mañanas' de Kiss FM.

Una tienda de ventiladores en Zaragoza en una imagen de archivo. / El Periódico de Aragón

Adaptable a las necesidades de cada uno

En el mercado existe una gran oferta de ventiladores, por ello, hay que seleccionar el más adecuado para las necesidades de cada uno. Existen modelos con luz, sin luz, inteligentes, para exteriores, aptos para techos inclinados o con mandos de distancia.

En el programa se ha detallado la necesidad de escoger un ventilador que se adapte al usuario y al tamaño de la habitación. En estancias de unos 15 o 20 metros cuadrados, lo habitual es optar por ventiladores de 130 centímetros de diámetro que garantiza un flujo de aire adecuado.

El calor dispara sus ventas

Las opiniones sobre estos aparatos son diversas, pero nadie duda de que se han convertido en un método útil para protegerse del calor. Muchos modelos incorporan reguladores de luz o diferentes temperaturas, haciéndoles más versátiles.

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Un ventilador de techo en una imagen de archivo. / Paula Marco

Como cada verano, vuelven situarse entre los electrodomésticos más buscados en Zaragoza, donde las temperaturas extremas estas últimas semanas han impulsado su venta. En plena ola de calor, el ventilador se consolida como una de las alternativas más económicas sin disparar el consumo eléctrico.