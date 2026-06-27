Los arquitectos coinciden: "El truco de la toalla puede ayudarte a dormir mejor en verano sin encender el ventilador ni el aire acondicionado"

Las noches de verano pueden convertirse en una auténtica prueba de resistencia cuando el calor se queda atrapado dentro de casa. La factura de la luz, además, hace que muchas familias busquen alternativas antes de encender el aire acondicionado o pasar toda la noche con un ventilador funcionando. En ese contexto, vuelve a ganar protagonismo un truco casero muy sencillo que solo necesita tres elementos: agua fría, una toalla y una ventana.

El método es especialmente útil en habitaciones pequeñas y en zonas de clima seco, donde por la noche corre algo de aire y la temperatura exterior baja lo suficiente. La idea consiste en humedecer una toalla con agua fría, escurrirla bien para que no gotee y colgarla frente a una ventana abierta. Al pasar por esa superficie húmeda, el aire que entra desde el exterior puede llegar algo más fresco al interior de la estancia.

No es una solución milagrosa ni sustituye a un sistema de climatización, pero puede ayudar a ganar unos grados de confort en momentos puntuales. Y, sobre todo, permite refrescar una habitación sin consumo eléctrico, sin ruido y sin instalar aparatos adicionales.

Cada vez hay más personas con aire acondicionado en su dormitorio / Max Vakhtbovych [2EyesProd.]

Cómo funciona el truco de la toalla

El principio es sencillo. Cuando el aire caliente atraviesa una superficie fría y húmeda, se produce un pequeño efecto de enfriamiento por evaporación. Parte del calor del ambiente se emplea en evaporar el agua de la toalla, lo que puede reducir ligeramente la temperatura percibida dentro de la habitación.

Ese descenso no suele ser drástico, pero en dormitorios pequeños puede marcar la diferencia entre dar vueltas en la cama durante horas o poder conciliar el sueño con algo más de alivio. Por eso este truco se ha popularizado especialmente para las noches de verano en las que no se quiere recurrir al aire acondicionado ni al ventilador.

El truco de la toalla te ayudará a refrescar el cuarto / PEXELS

También tiene otra ventaja: evita algunos efectos molestos asociados a los aparatos eléctricos. El ventilador puede levantar polvo o polen, generar ruido durante toda la noche o resultar incómodo para quienes no soportan el aire directo. El aire acondicionado, por su parte, puede resecar el ambiente y elevar el consumo eléctrico si se utiliza durante muchas horas.

Cuándo conviene usarlo y cuándo no

El truco de la toalla funciona mejor en climas secos y con ventilación nocturna. Es decir, cuando al abrir la ventana entra algo de aire y la humedad ambiental no es elevada. En esas condiciones, la evaporación resulta más eficaz y la sensación térmica puede mejorar dentro de la habitación.

Sin embargo, no es recomendable en zonas muy húmedas. Si el ambiente ya está cargado de humedad, añadir más vapor de agua puede provocar el efecto contrario: una sensación térmica más pesada y pegajosa, aunque el termómetro no suba. Tampoco será demasiado útil en noches tropicales o ecuatoriales, cuando la temperatura exterior apenas baja y el aire que entra por la ventana sigue siendo caliente.

Un ventilador es esencial para dormir bien / Jakub Zerdzicki

Para aplicarlo bien, conviene utilizar una toalla limpia, mojarla con agua fría, escurrirla para evitar charcos y colocarla de forma segura cerca de la ventana, sin bloquear completamente la entrada de aire. Si se coloca sobre una silla, una barra o un tendedero interior, hay que asegurarse de que no pueda caer sobre enchufes, regletas o aparatos eléctricos.

Otros gestos para mantener la casa fresca

La toalla húmeda puede ayudar por la noche, pero el verdadero trabajo para mantener la casa fresca empieza durante el día. Uno de los consejos más eficaces es cerrar persianas, cortinas y estores en las horas de más sol. Aunque reduzca la luz natural, evita que la radiación entre por las ventanas y convierta la vivienda en un pequeño invernadero.

También es importante ventilar en las horas adecuadas. Lo ideal es abrir ventanas a primera hora de la mañana y durante la noche, cuando la temperatura exterior es más baja. Si la vivienda lo permite, la ventilación cruzada es una de las mejores soluciones naturales: abrir ventanas en lados opuestos de la casa para crear corriente y renovar el aire caliente acumulado.

El calor puede provocar insomnio / PEXELS

En diseño de interiores, los textiles también influyen. En verano conviene retirar alfombras gruesas, mantas decorativas y tejidos pesados, y apostar por lino, algodón y colores claros. Las fundas de sofá, las cortinas ligeras y la ropa de cama transpirable ayudan a crear una sensación visual y térmica más fresca.

Otro detalle útil es reducir las fuentes internas de calor. Cocinar con horno, dejar luces encendidas o utilizar muchos aparatos eléctricos puede aumentar la temperatura dentro de casa. En días de calor intenso, pequeños cambios como preparar cenas frías, apagar dispositivos que no se usan o sustituir bombillas antiguas por LED pueden sumar.

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El objetivo no es convertir la vivienda en una nevera, sino evitar que acumule calor durante horas. Con persianas bajadas en los momentos clave, ventilación nocturna, textiles ligeros y trucos como el de la toalla húmeda, es posible dormir algo mejor sin depender siempre del aire acondicionado ni del ventilador de techo.