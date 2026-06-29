Los fontaneros coinciden sobre el mejor método para desatascar un desagüe: "La reacción química del vinagre y el bicarbonato elimina la suciedad"

Hay pocas cosas más incómodas en casa que comprobar que el fregadero, el lavabo o la ducha han dejado de tragar agua con normalidad. Un desagüe atascado puede interrumpir cualquier tarea diaria, provocar malos olores y generar una sensación de suciedad por la acumulación de residuos o por el agua estancada.

Cuando ocurre, no siempre se tiene a mano un desatascador o un producto específico para solucionarlo. En esos casos, algunos trucos caseros pueden ayudar a ablandar el tapón, arrastrar la suciedad acumulada y recuperar el flujo del agua antes de recurrir a una solución más profesional.

Un hombre intenta desatascar el desague de su baño / OLEG PROTSYK

Agua hirviendo con sal para los atascos leves

Una de las soluciones más sencillas consiste en utilizar agua hirviendo con sal. Solo hay que calentar aproximadamente un litro de agua, añadir un puñado de sal y remover hasta que se disuelva. Después, se vierte la mezcla poco a poco por el desagüe.

Este método puede ayudar en atascos leves, especialmente cuando la suciedad está pegada en el interior de la tubería. La sal contribuye a desprender algunos residuos y el agua caliente facilita que se ablanden. Eso sí, conviene verterla despacio, ya que un cambio brusco de temperatura puede dañar determinadas tuberías o provocar salpicaduras.

Bicarbonato y vinagre, el clásico de la limpieza

El bicarbonato y el vinagre son dos de los productos más habituales en la limpieza del hogar y también pueden servir para desatascar desagües con obstrucciones leves o moderadas. La reacción entre ambos ingredientes ayuda a mover la suciedad acumulada en la cañería.

El procedimiento es sencillo: primero se vierte media taza de bicarbonato por el desagüe. Después, se añade media taza de vinagre y se deja actuar durante unos 20 minutos. Pasado ese tiempo, se echa agua muy caliente poco a poco para arrastrar los restos.

Este truco funciona mejor cuando el atasco no es demasiado fuerte. Si el agua sigue sin bajar o la obstrucción es importante, lo más recomendable es utilizar un desatascador de émbolo o recurrir a un profesional.

El bicarbonato es un gran aliado para desatascar / Karolina Grabowska STAFFAGE

Agua caliente con jabón para la grasa de la cocina

En el caso del fregadero de la cocina, muchos atascos se producen por restos de grasa o comida que se van acumulando en el interior de la tubería. Para estos casos, una opción sencilla es preparar una mezcla de agua caliente y detergente líquido.

El jabón ayuda a disolver parte de la grasa y el agua caliente facilita que los residuos se desplacen. Se puede verter la mezcla por el desagüe y repetir el proceso si el atasco no desaparece a la primera. Es un método especialmente útil cuando el problema aparece después de cocinar o fregar utensilios con restos grasos.

Sosa cáustica solo para casos importantes

La sosa cáustica puede ser eficaz en atascos más importantes, pero debe utilizarse con mucha precaución. Es un producto químico altamente corrosivo y puede provocar quemaduras si entra en contacto con la piel o los ojos. Por eso, antes de manipularla, es imprescindible utilizar guantes, gafas de protección y evitar cualquier salpicadura.

También hay que tener cuidado con la cantidad utilizada, ya que un uso excesivo puede dañar las tuberías. Este tipo de soluciones debe reservarse para casos concretos y siempre siguiendo las indicaciones del fabricante. Si la obstrucción persiste, lo más seguro es llamar a un fontanero para evitar daños mayores.

A veces no es necesario llamar un fontanero para arreglar tus problemas en casa / PIXABAY

Cuándo dejar de insistir

Los trucos caseros pueden funcionar cuando el atasco es leve, pero no siempre son suficientes. Si el agua no baja después de varios intentos, si aparecen malos olores persistentes o si el problema se repite con frecuencia, puede haber una obstrucción más profunda en la instalación.

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En esos casos, insistir con agua hirviendo, productos químicos o mezclas caseras puede empeorar la situación. Lo mejor es actuar con prudencia, evitar desmontar piezas sin conocimientos y pedir ayuda profesional antes de que el atasco acabe provocando una fuga o un problema mayor en casa.