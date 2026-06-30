Los jardineros coinciden: "Colocar un cuenco de agua en la terraza ayuda a controlar las plagas de insectos"

El verano ya está aquí y con él empiezan a aparecer algunas de las visitas menos deseadas en terrazas, balcones y jardines: mosquitos, pequeños insectos, babosas y otras plagas que pueden complicar el cuidado de las plantas. Aunque muchas personas recurren directamente a productos químicos, cada vez más aficionados a la jardinería apuestan por soluciones más naturales para proteger sus cultivos y mantener vivo el equilibrio del entorno.

Una de las más sencillas consiste en colocar un cuenco de agua en la terraza o en el jardín. El gesto parece mínimo, pero puede ayudar a atraer aves y otros animales beneficiosos que actúan como aliados naturales contra algunos insectos. Los pájaros, por ejemplo, consumen grandes cantidades de pequeños invertebrados y pueden convertirse en un apoyo para reducir la presencia de determinadas plagas sin necesidad de llenar el espacio de productos agresivos.

Un pájaro bebe de un cuenco con agua / PEXELS

Por qué interesa atraer pájaros al jardín

Las aves son depredadoras naturales de muchos insectos y forman parte del equilibrio de cualquier espacio verde. Su presencia puede ayudar a controlar algunas plagas, especialmente en jardines con plantas, árboles frutales o zonas de cultivo. Además, determinadas especies también colaboran en la polinización, lo que favorece la biodiversidad y mejora la salud general del jardín.

Eso sí, atraer pájaros no significa olvidarse del mantenimiento. No todas las especies se comportan igual y algunas pueden alimentarse de semillas, frutas o brotes. Por eso, conviene observar el estado de las plantas y comprobar si su presencia está ayudando realmente al equilibrio del jardín o si hay que tomar medidas para proteger determinados cultivos.

Muchas palomas beben agua / PEXELS

Para qué sirve poner un cuenco de agua en la terraza

Durante los meses más calurosos, el agua se convierte en un recurso esencial para muchos animales. Las aves necesitan beber y refrescarse, y en plena ola de calor no siempre encuentran puntos seguros donde hacerlo. Colocar un recipiente poco profundo con agua fresca puede mejorar su hábitat y animarlas a acercarse a la terraza o al jardín.

Lo ideal es utilizar un cuenco bajo, fácil de limpiar y colocado en una zona tranquila. También se pueden añadir piedras, arena o pequeñas ramas para que los pájaros se posen sin riesgo y puedan beber con comodidad. Si hay gatos u otros animales cerca, conviene elevar el recipiente o situarlo en un punto seguro para evitar ataques.

El detalle importante para no atraer mosquitos

El truco del cuenco de agua solo funciona si se hace bien. El agua debe cambiarse con frecuencia, ya que se ensucia rápido y puede convertirse en un foco de mosquitos si permanece estancada durante demasiado tiempo. También es recomendable limpiar el recipiente de forma habitual para evitar la acumulación de restos, algas o suciedad.

La clave está en ofrecer agua fresca y renovada, no en dejar un recipiente abandonado durante días. De esta forma, el cuenco puede atraer fauna beneficiosa sin provocar el efecto contrario: más insectos, malos olores o posibles problemas sanitarios entre las propias aves.

Los mosquitos son uno de los animales que más atrae el agua / PEXELS

También ayuda a otros animales beneficiosos

El agua no solo puede atraer pájaros. Otros animales útiles para el jardín, como ranas y sapos, dependen de entornos húmedos y se alimentan de babosas y pequeños insectos. Su presencia puede ser positiva en espacios verdes donde se busca reducir las plagas de forma natural.

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También pueden beneficiarse insectos como abejas, mariposas y abejorros, fundamentales para la polinización. Estos pequeños aliados ayudan a mejorar la biodiversidad del jardín y favorecen el desarrollo de flores, plantas y cultivos. Por eso, un gesto tan simple como colocar agua limpia en un punto seguro puede convertirse en una forma sencilla de hacer que la terraza o el jardín sean más saludables durante el verano.