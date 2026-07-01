Los expertos en decoración coinciden: "Las cortinas de cuentas permiten la ventilación mientras se protege el interior del calor"

En muchos pueblos y casas de verano hay una imagen que se repite cuando llega el calor: la puerta abierta y una cortina de cuentas moviéndose suavemente con el aire. Puede parecer un detalle antiguo o simplemente decorativo, pero este elemento tradicional sigue teniendo mucho sentido en los hogares actuales. Su principal ventaja es que permite mantener la casa ventilada sin dejar completamente expuesto el interior de la vivienda.

Durante los meses más calurosos, abrir puertas y ventanas ayuda a renovar el aire y evitar que el calor se acumule dentro de casa. Sin embargo, no siempre apetece dejar la entrada totalmente despejada, especialmente en viviendas a pie de calle o en casas de pueblo donde pasan vecinos y peatones. Ahí es donde las cortinas de cuentas se convierten en una solución sencilla: dejan pasar la luz y el aire, pero crean una barrera visual que ayuda a proteger el interior del sol directo, del calor y de las miradas desde la calle.

Cortina antimoscas / MOSQUITERAS BARATAS

Ventilar sin dejar la casa completamente abierta

Uno de los grandes beneficios de las cortinas de cuentas es que permiten mantener la puerta abierta sin perder del todo la sensación de separación entre el exterior y el interior. Sus tiras dejan circular el aire, algo especialmente útil en verano, cuando cualquier corriente natural ayuda a mejorar el ambiente dentro de casa.

Además, al actuar como una pantalla ligera en la entrada, reducen la exposición directa del interior y ayudan a crear una sensación de intimidad. No sustituyen a una persiana, una mosquitera o un toldo, pero sí cumplen una función práctica: permiten ventilar sin que la vivienda quede completamente a la vista ni tan expuesta al calor exterior.

Una barrera sencilla contra los insectos

Otro de los beneficios más útiles de este tipo de cortinas es que pueden ayudar a reducir la entrada de moscas, mosquitos, avispas y otros insectos voladores. No funcionan como una mosquitera cerrada, pero sí actúan como una barrera física que dificulta el paso por puertas abiertas, sobre todo cuando las tiras se mueven con el aire.

Esto permite mantener la casa ventilada sin recurrir siempre a insecticidas o productos químicos. En verano, cuando aumentan las temperaturas y los insectos son más frecuentes, una cortina de cuentas en la entrada puede convertirse en una ayuda práctica para quienes quieren disfrutar del aire fresco sin llenar la vivienda de visitantes incómodos.

Una mujer sale de su casa donde tiene una cortina en la puerta de la terraza / SERVICIO ESPECIAL

Privacidad para casas a pie de calle

Las cortinas de cuentas también tienen una ventaja muy valorada en pueblos, terrazas, patios y viviendas con acceso directo a la calle: permiten ventilar sin perder privacidad. Sus tiras separan el interior del exterior y evitan que la casa quede completamente visible desde fuera, algo especialmente útil en salones, cocinas o entradas principales.

Esa barrera visual es una de las razones por las que este elemento sigue presente en muchas viviendas tradicionales. Permite tener la puerta abierta durante más tiempo, aprovechar la ventilación natural y mantener cierta protección frente al exterior sin necesidad de cerrar por completo.

Un elemento decorativo que también ordena espacios

Aunque su uso más habitual está en las puertas de entrada, estas cortinas también pueden colocarse entre estancias, en accesos a patios o en zonas de paso. Funcionan como un separador ligero que marca ambientes sin levantar paredes ni cerrar habitaciones. Por eso siguen viéndose tanto en casas rurales como en viviendas urbanas que buscan una solución práctica y económica para el verano.

Otro punto a favor es la variedad de materiales, colores y diseños. Las hay de cuentas, tiras de plástico, madera, bambú o materiales más modernos, por lo que pueden adaptarse al estilo de cada hogar. Lo que antes se asociaba casi exclusivamente a casas de pueblo se ha convertido también en un recurso decorativo para dar un aire más fresco, natural y mediterráneo a la vivienda.

Los mosquitos son uno de los invitados a las casas en verano / PIXABAY

Un clásico que sigue funcionando en verano

Las cortinas de cuentas no son un invento reciente. Aunque no hay una fecha concreta que marque su llegada a España, su uso se popularizó especialmente durante el siglo XX y durante décadas formaron parte del paisaje habitual de muchas casas, bares y tiendas de pueblo. Su función original era sencilla: separar espacios, proteger el interior y permitir el paso del aire.

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Hoy, ese mismo objetivo sigue vigente. En plena temporada de calor, colocar una cortina de cuentas en la puerta puede ayudar a ventilar la casa, ganar privacidad, decorar la entrada y dificultar la entrada de insectos. Un elemento sencillo, barato y fácil de instalar que demuestra que algunas soluciones tradicionales siguen teniendo sentido en los hogares modernos.