Confirmado por la UE: los billetes de avión incluirán de entrada el precio de la maleta de mano

Un acuerdo histórico, así califica el Consejo de la Unión Europea el acuerdo alcanzado junto al Parlamento para mejorar los derechos de los pasajeros aéreos de la UE, que no se actualizaba desde 2004.

El acuerdo, que deberá ser confirmado por el Parlamento y el Consejo europeo en las próximas semanas, busca una mayor transparencia y reforzar y aclarar los pasajeros especialmente en cuanto al acceso a la asistencia y al transporte alternativo, el derecho a la información oportuna y el derecho a compensación en caso de cancelación o retraso.

Coste adicional por escoger asiento

Uno de los cambios más significativos del nuevo acuerdo tiene que ver con los costes adicionales. Uno de estos costes que suelen encarecer el precio final de los billetes de avión son la elección de los asientos.

El Parlamento ha estipulado que las familias con niños no sean separadas en el momento de asignar asientos, y obliga a las compañías a garantizar que cualquier persona que acompañe un niño menor de 14 años se siente a su lado sin tener que pagar un suplemento. Este derecho también se aplica a los pasajeros con discapacidad y movilidad reducida o las mujeres embarazadas.

El equipaje de mano

Por otro lado, otra de las cuestiones más problemáticas es la cantidad de equipaje que se puede llevar a bordo del avión. Si bien el PE ha ratificado que los artículos personales de medida pequeña como bolsos o mochilas no tengan un coste adicional, no se ha conseguido que la maleta de mano sea gratuita.

Sin embargo, la nueva normativa promete acabar con el hecho de tener que pagar por la maleta de mano por separado. Las aerolíneas, los intermediarios y los portales de búsqueda deberán mostrar siempre, desde el inicio del proceso de reserva, la tarifa del billete de avión con el precio del equipaje de mano incluido. Al final del proceso, los pasajeros podrán elegir si viajar con o sin la maleta. Esto implica que las aerolíneas podrán ofrecer billetes más baratos a los pasajeros que opten voluntariamente por viajar sin equipaje de mano.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) celebra que el reciente acuerdo incluye avances en algunos aspectos, como la protección de pasajeros vulnerables o la prohibición de las cláusulas ‘no show’, pero alerta también de que admitir el cobro del equipaje de mano supone una mala noticia para los consumidores.

Iberia ya ha cambiado la denominación

La aerolínea española Iberia ya decidió cambiar desde el 23 de junio la denominación de los diferentes equipajes de mano que los pasajeros subirán a bordo de sus aviones, con el fin de que la reserva de vuelo sea más clara y sencilla, sin aplicar nuevas condiciones.

Tal y como ha confirmado la aerolínea a Europa Press, el llamado accesorio personal, que incluye un bolso, mochila o maletín para el ordenador y que cabe bajo el asiento, pasa a denominarse "equipaje de mano personal". En el caso de la maleta, desde hoy es equipaje de hasta 10 kg para cabinas turista y turista premium, y equipaje de hasta 14 kg para cabina business.

Fecha de aplicación

Con todo esto, la nueva normativa es aún un acuerdo provisional alcanzado en el Comité de Conciliación que debe ser confirmado por el Parlamento y Consejo europeos en las próximas seis semanas, con la posibilidad de prorrogar este plazo a otras dos semanas. Por lo tanto, el Parlamento tiene previsto votar por la aprobación de este acuerdo este mes de julio.

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Sin embargo, el periodo de aplicación aún no está fijado, y las aerolíneas podrían disponer de hasta 12 meses para cumplir con la nueva normativa una vez aprobada.