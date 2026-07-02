Los expertos en residuos coinciden: "Las letras y números de los envases son clave para saber si el tipo de plástico es reciclable"

En muchos hogares se utilizan a diario botellas de productos de limpieza, envases de champú, recipientes de comida, detergentes o garrafas de distintos productos. Algunos de ellos, especialmente cuando contienen químicos o sustancias corrosivas, obligan a mirar con atención las instrucciones de uso. Sin embargo, hay otro detalle que suele pasar desapercibido: el pequeño triángulo con flechas que aparece en relieve o impreso en muchos envases de plástico.

Aunque muchas personas interpretan automáticamente ese símbolo como una señal de que el envase se puede tirar al contenedor de reciclaje, no siempre es así. Los expertos en residuos recuerdan que lo importante no es solo ver el triángulo, sino fijarse en las letras y números que lo acompañan. Ese código identifica el tipo de plástico utilizado y puede ser clave para saber si el material es más o menos fácil de reciclar.

Varios contenedores amarillos donde reciclar / PIXABAY

El triángulo no siempre significa que sea reciclable

Uno de los errores más habituales en casa es pensar que cualquier envase con un símbolo triangular puede ir directamente al contenedor amarillo. Esta confusión puede provocar lo que se conoce como wishcycling, un término que se utiliza para describir el gesto de tirar algo al reciclaje “por si acaso”, aunque en realidad no sea apto.

La intención puede ser buena, pero el resultado no siempre lo es. Depositar envases sucios, materiales no reciclables o plásticos difíciles de tratar puede contaminar el resto de residuos y dificultar el proceso en las plantas de reciclaje. Por eso, antes de tirar un envase, conviene observar no solo el símbolo, sino también el código que aparece dentro o debajo del triángulo.

Qué significan las letras y números de los envases

La mayoría de los recipientes de plástico incluyen un número del 1 al 7 acompañado de unas letras. Ese código no es decorativo: indica el tipo de resina o plástico con el que se ha fabricado el envase. Según explican asociaciones especializadas en divulgación ambiental como Limpocean, esta información ayuda a distinguir qué materiales suelen reciclarse con más facilidad y cuáles pueden presentar más problemas.

El número 1 PET o PETE corresponde al polietileno tereftalato, muy habitual en botellas de agua, refrescos y otros envases de bebidas. Es uno de los plásticos más conocidos y se considera altamente reciclable. El número 2 HDPE identifica el polietileno de alta densidad, frecuente en envases de leche, detergentes, champús y algunos recipientes de alimentos. También es un plástico reciclable y bastante común en los hogares.

Las botellas de agua son un clásico del reciclaje / PIXABAY

Los plásticos más habituales en casa

El número 3 PVC corresponde al policloruro de vinilo, un plástico duro y resistente que suele usarse en tuberías, ventanas o revestimientos. Su reciclaje es más complicado debido a los aditivos químicos que puede contener, aunque en algunos casos puede procesarse. El número 4 LDPE identifica el polietileno de baja densidad, frecuente en bolsas de plástico, envoltorios de alimentos o botellas con dispensador. Es reciclable, pero no siempre se admite en todas las zonas.

El número 5 PP corresponde al polipropileno, muy común en envases de yogur, tapas de botellas, tuppers, recipientes de almacenamiento de alimentos y algunos utensilios desechables. Es un material ampliamente utilizado y considerado altamente reciclable. Por su parte, el número 6 PS identifica el poliestireno, conocido también como corcho blanco o espuma de poliestireno, presente en bandejas de alimentos, vasos desechables o envases de comida para llevar. Puede reciclarse, pero debe gestionarse correctamente porque puede resultar contaminante si se desecha mal.

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Cuidado con el número 7

El código 7 Otros engloba todos aquellos plásticos que no encajan en las categorías anteriores. Aquí pueden aparecer materiales como el policarbonato, mezclas de plásticos o envases que incluso pueden contener compuestos como BPA. Por eso, los especialistas recomiendan extremar la atención cuando aparece este número y comprobar las indicaciones del propio envase o las normas de reciclaje del municipio. La clave es entender que el triángulo con flechas no funciona siempre como una garantía de reciclaje.