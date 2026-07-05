Los expertos coinciden: el sitio donde nunca deberías colocar los tupper de plástico en el lavavajillas

En medio de las rutinas diarias, electrodomésticos como el lavavajillas, la freidora de aire o la lavadora se han convertido en aliados habituales para ahorrar tiempo y simplicar las tareas de casa. Sin embargo, su uso cotidiano también hace que muchas personas repitan pequeños errores sin darse cuenta.

En el caso del lavavajillas, las dudas suelen estar relacionadas con cómo colocar los cubiertos, dónde poner los platos o qué programa elegir. Aunque muchas de estas decisiones dependen del modelo del aparato y de las necesidades de cada hogar, hay un error bastante común que conviene evitar: colocar los envasas de plástico en la cesta inferior.

No todos los plásticos se pueden meter en el lavavajillas

Muchas personas guardan envases de pláticos para darles un segundo uso, especialmente los recipientes de comida para llevar o aquellos que parecen útiles para conservar sobras y alimentos en casa. Sin embargo, no todos estos materiales están pensados para lavarse a altas temperaturas ni para entrar en contacto repetido con alimentos.

Los plásticos de un solo uso, como muchos envases de comida para llevar, suelen deformarse con el calor del lavavajillas. Además, si no están etiquetados como aptos para este electrodomésticos, pueden deteriorarse durante el lavado y dejar de ser seguros para su reutilización.

El equipo de la empresa de productos para lavavajillas Finish explica en su blog que algunos plásticos pueden contener sustancias como el bisfesol A (BPA) y advierte de que el calor puede favorecer su liberación en determinados recipientes. Por ello, recomienda evitar meter en el lavavajillas envases que no estén claramente marcados como aptos para este uso.

No pongas plásticos en la ceste inferior

Inlcuso cuando un recipiente de plástico indica que es apto para lavavajillas, conviene colocarlo en la cesta superior. La parte baja de electrodoméstico suele estar más expuesta al calor, ya que allí se encuentra la resistencia, por lo que botellas, tapas o táperes pueden deformarse con más facilidad.

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La tienda especialidad en electrodomésticos Tien21 explica en un artículo divulgativo que la zona superior es la más adecuada para este tipo de objetos al estar más alejada de la fuente principal de calor. Finish también advierte de que, incluso en plásticos resistentes, las temperaturas altas pueden afectar al material, por lo que desaconseja utilizar programas de limpieza profunda si se quiere evitar que el recipiente se deteriore.