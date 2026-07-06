Los expertos en limpieza coinciden: "El bicarbonato y la naranja ayudan a mantener la casa limpia sin usar vinagre"

Incluso en los días en los que se intenta priorizar el descanso y la tranquilidad, la limpieza del hogar sigue estando ahí. La cocina, el baño o el fregadero necesitan un mantenimiento constante y no siempre apetece dedicar horas a una limpieza profunda. Por eso, muchos hogares recurren a trucos caseros que permiten hacer un repaso rápido con ingredientes sencillos.

Entre esas soluciones aparece una combinación cada vez más utilizada: bicarbonato de sodio y zumo de naranja. Estos dos ingredientes pueden ayudar en el mantenimiento diario de algunas superficies, especialmente cuando no hay suciedad incrustada. No sustituyen a una limpieza profunda, pero sí pueden servir para retirar restos ligeros, mejorar el olor y dejar una sensación más fresca en zonas como la cocina, el baño o el fregadero.

Bicarbonato y naranja, una alternativa al vinagre

El vinagre es uno de los ingredientes más habituales en la limpieza doméstica, pero su olor no convence a todo el mundo. Aunque se enjuague bien, muchas personas siguen notando su presencia durante horas, especialmente si tienen el olfato sensible. Por eso, quienes buscan una limpieza más agradable suelen apostar por alternativas con mejor aroma.

El vinagre es uno de los elementos más utilizados en la limpieza / LNE

Una de ellas es el uso de bicarbonato junto al zumo de naranja. El bicarbonato tiene un efecto abrasivo suave, lo que ayuda a desprender pequeñas cantidades de suciedad adherida sin resultar demasiado agresivo. La naranja, por su parte, aporta ácido cítrico y un olor más fresco, algo que puede ayudar a neutralizar algunos aromas desagradables y dejar una sensación más limpia.

Cómo usarlo correctamente

Aunque muchas personas mezclan directamente el bicarbonato con el zumo de naranja, los expertos en limpieza recomiendan tener cuidado con esta combinación. Al juntarlos se produce una reacción efervescente que puede ayudar a mover residuos ligeros, pero también neutraliza parte de la acción de ambos ingredientes. Por eso, si el objetivo es limpiar mejor, suele ser más útil utilizarlos por separado.

Para retirar grasa ligera o suciedad superficial, se puede preparar una pasta con bicarbonato y agua. Primero se aplica sobre la zona que se quiere limpiar, se deja actuar durante unos minutos y después se retira con una bayeta húmeda. A continuación, se puede pasar un poco de zumo de naranja para ayudar a mejorar el olor y dar un acabado más fresco. Después conviene enjuagar bien para evitar que queden restos pegajosos.

El bicarbonato es otro aliado para la limpieza / ECOLOGÍA VERDE

Dónde puede funcionar mejor

Este truco puede resultar útil en zonas de uso diario como el fregadero, la encimera, algunos azulejos o superficies del baño donde solo haya restos leves. También puede ayudar a refrescar zonas donde se acumulan olores, siempre que después se aclare correctamente la superficie.

La clave está en entenderlo como un método de mantenimiento diario, no como una solución milagrosa. Si hay grasa muy incrustada, cal persistente o suciedad acumulada durante mucho tiempo, será necesario recurrir a una limpieza más profunda o a productos específicos para cada material.

Las naranjas también son unas grandes aliadas / PEXELS

Un truco sencillo para limpiar sin malos olores

El gran atractivo del bicarbonato con naranja es que permite limpiar de forma sencilla sin recurrir al olor intenso del vinagre. Además, son ingredientes fáciles de encontrar y pueden servir para pequeños repasos cuando no se quiere hacer una limpieza completa.

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Eso sí, antes de aplicarlo en superficies delicadas, conviene probarlo en una zona poco visible. No todos los materiales reaccionan igual a los ácidos o a los productos abrasivos, aunque sean suaves. Usado con sentido común, este truco puede convertirse en un aliado práctico para mantener la casa limpia, fresca y con mejor olor durante el día a día.