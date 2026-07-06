Qué hacer cuando ves cucarachas en casa

Además de las plagas típicas del verano, como pueden ser moscas y mosquitos, hay que añadir un nuevo enemigo: las cucarachas alemanas. Las Blattella Germanica, más comunmente conocidas como cucarachas alemanas, son más pequeñas que las cucarachas convencionales, aumentan su actividad en verano a causa del calor y puede resultar algo complejo deshacerse de ellas.

Por suerte, Iván, conocido en TikTok como El Bicho Malo, nos da todos los trucos para que hacer que desaparezcan sea una tarea más sencilla. Sin el siguiente truco, puede ser imposible, ya que volverán a aparecer y "por más que te gastes dinero en un tratamiento, no servirá para nada." como el propio Iván indica.

El primer paso a seguir es revisar atentamente todos los puntos en los que se vea actividad. No es suficiente con aplicar el producto si antes no se revisan muebles, esquinas, electrodomésticos, etc., entre otros sitios por los que se puedan mover o esconder.

Una vez que ya se hayan revisado los puntos con más actividad, el siguiente punto a tener en cuenta es la retirada de todo material que les pueda servir como refugio. Uno puede ser el cartón, ya que les da zonas con calor y oscuridad. Iván también recomienda, en uno de sus últimos vídeos, despejar las zonas con muebles para que sea más fácil aplicar el tratamiento de forma correcta.

La forma correcta de limpiar

A la hora de limpiar en profundidad tu vivienda para deshacerte por completo de cualquier tipo de plaga, pero más centrado hacia plagas de cucarachas alemanas, el primer paso tiene que ser deshacerte por completo de cualquier tipo de residuo orgánico que haya. Estos pueden ser restos de alimentos, grasa o suciedad. Es muy importante este paso, ya que estos residuos les sirven de alimento, como explica el experto.

Recalca, también, la importancia de usar quitagrasas a la hora de limpiar en profundidad. Esto ayuda a eliminar por completo los restos orgánicos mencionados anteriormente.

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La eliminación de estas sustancias resulta clave a la hora de eliminar a estos animales, ya que cualquier tipo de alimento disponible entra en competencia con las distintas trampas colocadas, reduciendo su utilidad drásticamente.