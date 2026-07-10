Javier Sopensens, ingeniero agrónomo: "La agricultura química hace que todos los tomates sean más gordos, pero sin sabor"
El aragonés critica la agricultura química por sacrificar el sabor en favor de la uniformidad y apariencia del producto
Es muy probable que, cuando vas a comprar frutas y verduras, todas tengan buena pinta, pero que, una vez llegues a casa y las pruebes, acaben teniendo menos sabor. Si te preguntas por qué es, la respuesta es muy simple: la agricultura química. La agricultura química es, como su propio nombre indica, el uso de componentes químicos en el proceso de cultivo y protección de frutas y verduras.
En una reciente entrevista con Javier Sopesens, ingeniero agrónomo, agricultor ecológico y colaborador en el programa de Aragón TV "El campo es nuestro", ha afirmado que la agricultura química "hace que todos los tomates sean más gordos, más brillantes y todos iguales, pero se olvidan del sabor." La entrevista forma parte del podcast Empresarios Inconformistas y es un proyecto de Aldo Sorrosal, empresario aragonés.
Este podcast de publicación semanal los domingos, trae a distintos emprendedores en áreas de ocio y restauración con la intención de que pueda servir a otros emprendedores para mejorar en sus negocios. En el episodio más reciente, el invitado fue el ya mencionado Javier Sopesens, que habló sobre su especialidad: la agricultura.
La vida en un invernadero
Además de la crítica ya mencionada a la agricultura química, también comenta lo curioso que le resulta el ciclo que sigue una lechuga desde que se siembran las semillas hasta que brota: "El invernadero es como un laberinto. Puedes ir viendo como el agua se mueve poco a poco y, cuando llegas al final de la cadena, se están cortando lechugas. Es una cadena que no para."
También menciona en este podcast por qué decidió entrar al mundo de la agricultura ecológica: "Cuando acabé la carrera, justo veníamos de una de las mayores crisis en mi sector, la de 2008. Empecé a trabajar con mi padre en su vivero y estuve 6 u 8 años, pero tuvimos que cerrar. Esto me hizo pensar en que, en periodos de crisis, la gente no usa las cosas extra. La agricultura es necesaria siempre, porque, hagas lo que hagas, todos los días tienes que comer."
Para acabar la entrevista, habla sobre la importancia de la cosecha cercana a la venta del producto: "El mercado del viernes lo cogemos el jueves, y el del sábado lo cogemos el viernes. Lo tienes más fresco. Hay clientes que me decían '¿Cómo es posible que, comprando lo tuyo ecológico, me dure más en la nevera?', y les digo 'Muy fácil. Lo mio está cogido de ayer, lo tienes hoy en la nevera y, hasta que se te ponga malo, tienes una semana y media, casi dos.'
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