Los expertos en aire acondicionado coinciden: "Si no enfría, mira las cortinas antes de llamar al técnico"

Las olas de calor que golpean España durante la temporada estival son un escenario cada vez más habitual. Las temperaturas sofocantes durante el día y las noches tropicales impiden conciliar el sueño. Muchos ciudadanos no están preparados para soportar valores tan elevados, especialmente esas temperaturas ecuatoriales que se mantienen de madrugada y convierten el sueño en un auténtico desafío. En las últimas semanas, el ascenso térmico se ha convertido en un problema constante para muchos.

Ante esta situación, los ciudadanos requieren alternativas para soportar el calor y descansar mejor. Los dos recursos más utilizados durante el verano son los ventiladores y el aire acondicionado. Como consecuencia de su uso ininterrumpido, no es extraño que aparezcan algunos problemas en los aparatos.

Cada vez hay más personas con aire acondicionado en su dormitorio / Max Vakhtbovych [2EyesProd.]

¿Cuáles son los motivos del no funcionamiento?

Uno de los motivos más frecuentes es el filtro del aire sucio, que reduce la capacidad de enfriamiento, explican los técnicos de LG, una de las marcas más populares de aire acondicionado. Los expertos recomiendan limpiarlo cada dos semanas para garantizar un funcionamiento óptimo. Si se tiene acceso a la unidad exterior, también es aconsejable retirar el polvo acumulado en el serpentín mediante un cepillo o pincel grueso, ya que la suciedad puede impedir que el aparato expulse correctamente el aire caliente.

Otro factor clave es la temperatura ambiente. Cuando el aire exterior es extremadamente alto, el aparato requiere más tiempo para enfriar. En estos casos, activar la función JetCool puede acelerar el proceso. También, es fundamental comprobar que el modo seleccionado sea el adecuado: el aire debe estar activo, identificado con el icono de la estrella del hielo, y no el modo calefación o el modo deshumidificador, o que impedirían que el aparato enfríe.

Un técnico de aire acondicionado instalando un aparato / PEXELS

Además, la temperatura debe ajustarse por debajo de la temperatura real de la estancia. A veces, el problema no está en el aparato, sino en el entorno: cortinas, muebles o persianas pueden bloquear la salida del aíre frío sin que nos demos cuenta. Por ello, resulta esencial revisar que no haya obstáculos para que el flujo de aire sea uniforme.

Cuando todas estas soluciones fallan y el aparato sigue sin funcionar, se recomienda contactar con un profesional para detectar el origen del problema y evitar averías mayores que imposibiliten la reparación de estos productos tan necesarios.

Noticias relacionadas

Las noches ecuatoriales dificultan la conciliación del sueño

Nos encontramos ante una temporada estival en la que el calor no solo afecta a la vida diaria, sino también al bienestar nocturno. Con noches cada vez más cálidas y aparatos sometidos a un uso intensivo la población busca recuperar el descanso perdido y adaptarse a unas temperaturas cada vez más elevadas encendiendo el aire acondicionado incluso por la noche.