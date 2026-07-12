Los ingenieros industriales coinciden: "Las Zonas de Bajas Emisiones pueden desplazar el ruido y la contaminación a la periferia"
La implantación de las ZBE requiere un análisis multidisciplinar para medir resultados y prevenir efectos adversos en la movilidad y el ruido urbano
Manuel Riu
Los colegios de ingenieros industriales de León y Valladolid han alertado del riesgo de desplazar la contaminación y los altos niveles de ruido a la periferia de las ciudades, como consecuencia de un "efecto no deseado de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE)", cuya implantación debe responder a "criterios técnicos y datos objetivos".
Así lo han expresado representantes de estos colegios durante una reunión mantenida en la sede del Colegio de Valladolid para analizar la situación y evolución en las ciudades, un encuentro en el que se han dado cita el decano del Colegio de León, Antonio Fernández; el exdecano del mismo, Agustín Nogal; así como el presidente delegado de los colegios de Valladolid, Salamanca, Segovia y Zamora, Diego Marqueta, y el director de Valladolid, Carlos Moreno.
Según han señalado los colegios en un comunicado recogido por Europa Press, los ingenieros industriales comparten el propósito de las ZBE no como "un fin en sí mismo", sino como "una herramienta cuya eficacia debe medirse objetivamente por los resultados obtenidos" para recuperar y preservar áreas urbanas "de gran interés" para la ciudadanía, como son los centros históricos y ámbitos de mayor flujo comercial.
"Efectos no deseados"
Al mismo tiempo, también han expresado su preocupación por los "efectos no deseados" que pueden producir las ZBE a medio plazo, entre los que se encuentra, por ejemplo, el "posible desplazamiento hacia otras áreas de los problemas que trata de eliminar en el centro urbano".
También han debatido acerca de las restricciones del tráfico y la eliminación de plazas de aparcamiento, que pueden alterar "significativamente" la dinámica de movilidad de la ciudad. Además, este efecto puede "concentrar la contaminación y aumentar los niveles de ruido en espacios no previstos fuera y dentro de las ZBE", según han apuntado desde ambos colegios.
"Puede concentrar los niveles de ruido"
Por ello, los ingenieros industriales han insistido en que la implantación de las ZBE debería ir avalada por un "estudio previo, profundo y multidisciplinar, elaborado con criterios técnicos y datos objetivos", así como un seguimiento posterior para "evaluar la evolución de los parámetros que se desean corregir y evitar que se traslade el problema a otras partes de la ciudad".
El recurso de Madrid
Cabe destacar que el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia que anuló los artículos de la Ordenanza municipal que definen el ámbito de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital. Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press y contra el que no cabe recurso, en el que se acuerda dicha inadmisión contra la sentencia, de 17 de septiembre de 2024, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Dicha sentencia estimo parcialmente el recurso formulado por Vox frente al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, de 13 de septiembre de 2021, que modificó la Ordenanza de Movilidad Sostenible de 5 de octubre de 2018. La sentencia del TSJM anuló artículos referidos a la delimitación y régimen de funcionamiento de las zonas de bajas emisiones. El motivo de anulación se centraba en la insuficiencia del informe de impacto económico, por cuanto en el proceso de elaboración de la ordenanza no se habían tomado en consideración suficientemente sus consecuencias económicas, derivadas de las restricciones a la circulación que prevé.
Fuente: La Nueva España
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