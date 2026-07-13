Juan José, mecánico: "Para que el aire acondicionado del coche no se averíe, solo hay que apretar un botón"

Con las altas temperaturas del verano, el aire acondicionado del coche pasa de ser un simple extra a convertirse en un auténtico aliado. En cuestión de minutos puede rebajar varios grados la temperatura del habitáculo, hacer más llevaderos los desplazamientos e incluso mejorar la visibilidad al eliminar el vaho de los cristales. Precisamente por eso, cualquier pérdida de eficacia o la aparición de malos olores suele ser la primera señal de que el sistema necesita una revisión.

A pesar de su importancia, son muchos los conductores que utilizan el climatizador por costumbre, sin prestar atención a pequeños gestos que pueden marcar la diferencia. Accionar el aire nada más arrancar, mantener siempre activada la recirculación o apagar el vehículo sin desconectar antes el sistema son prácticas muy habituales. Aunque no generan una avería de forma inmediata, sí pueden favorecer con el tiempo la acumulación de humedad, la proliferación de bacterias o un funcionamiento menos eficiente del aire acondicionado.

Parar el coche

Sobre este último punto ha advertido un mecánico, que señala un error muy extendido: parar el coche con el botón del aire acondicionado activado. Según explica, el sistema genera condensación cuando enfría el aire. Esa humedad se acumula en la zona del evaporador, una pieza situada en el interior del circuito de climatización, y puede quedar retenida si el coche se apaga de golpe con el compresor funcionando. La humedad en el evaporador es una de las causas habituales del olor a moho o humedad en el aire acondicionado del coche.

El truco del mecánico

El truco que propone es sencillo: unos segundos antes de apagar el motor, conviene desconectar solo el botón del A/C, es decir, el compresor, y dejar funcionando el ventilador. De esta manera, el aire sigue circulando por el sistema, pero ya no se está produciendo frío. Ese flujo ayuda a secar parte de la humedad que queda en el evaporador antes de detener el vehículo por completo. Algunos expertos en mantenimiento recomiendan precisamente dejar actuar el ventilador antes de apagar el coche para reducir la humedad acumulada.

El truco del aire acondicionado del coche que casi nadie hace y puede evitar averías y malos olores / Información

La ventaja principal de este gesto está en la prevención. Un evaporador húmedo y con restos de suciedad puede convertirse en un entorno favorable para la proliferación de bacterias, moho y malos olores. Cuando eso ocurre, el conductor nota que, al encender el aire, sale un olor desagradable durante los primeros segundos o incluso durante todo el trayecto. En muchos casos, la solución pasa por cambiar el filtro del habitáculo, limpiar conductos o aplicar productos específicos para desinfectar el sistema.

Ahorrar dinero

El mecánico resume los beneficios en tres ideas: cuidar mejor el aire acondicionado, evitar olores y ahorrar dinero. Si el sistema se mantiene más seco, se reduce la probabilidad de tener que recurrir a tratamientos antibacterianos o limpiezas más profundas. Además, un circuito que trabaja en mejores condiciones suele conservar mejor su rendimiento. No se trata de una reparación milagrosa ni sustituye al mantenimiento del vehículo, pero sí puede ser una rutina útil, sobre todo en zonas húmedas o en coches que ya empiezan a oler mal al encender la climatización.

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Aun así, este consejo debe entenderse como una medida preventiva y no como una solución para cualquier fallo del aire acondicionado. Si el coche no enfría, pierde gas, hace ruidos extraños, expulsa agua dentro del habitáculo o mantiene un olor persistente pese a cambiar el filtro, lo recomendable es acudir a un taller. También hay que tener en cuenta que muchos vehículos modernos gestionan automáticamente parte del funcionamiento del climatizador y pueden realizar ciclos de secado o desconexión controlada. Pero en los coches que no lo hacen, apagar el A/C unos segundos antes y dejar el ventilador funcionando puede ser un hábito sencillo para alargar la vida del sistema y respirar un aire más limpio.