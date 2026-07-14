El método egipcio para dormir fresco sin aire acondicionado que recomiendan los médicos: un truco infalible

Es muy común que, durante los meses de verano, queramos mantener el dormitorio lo más fresco posible. Las noches en verano pueden ser desesperantes: sábanas y almohadas sudadas, ventiladores que no hacen más que mover el aire caliente, y vueltas constantes hasta conseguir quedarse dormido. Desde hace unos años, los veranos en España son cada vez más calurosos.

La solución a la que muchas personas acaban recurriendo es el aire acondicionado. Pero esto no es una alternativa para todo el mundo: además del elevado coste de la electricidad, el aire acondicionado reseca mucho la garganta y puede provocar dolores de garganta, contracturas musculares o incluso resfriados si se usa de manera excesiva.

Por ello, existen métodos gratuitos y tradicionales que pueden ayudarnos a "engañar" a nuestro cuerpo para mantenernos más frescos y regular la temperatura corporal. El influencer @doctorfelices, con perfiles en redes como Instagram y YouTube donde acumula decenas de miles de seguidores, ha realizado una serie de videos que explican estas formas de manera clara.

Dormir sin pasar tanto calor es más fácil gracias a estos trucos / Getty Images

Métodos de origen egipcio

Para conseguir sobrevivir a las tórridas noches del desierto, los habitantes del Antiguo Egipto desarrollaron la siguiente técnica, entre otras, para mantenerse frescos toda la noche. Este truco infalible consiste en empapar telas o sábanas en agua fría para envolverse en ellas mientras se duerme. Hoy en día, se puede colocar agua en un pulverizador y rociar la sábana de la cama hasta que quede húmeda.

Otro de los métodos, este más simple y rápido, consiste en sumergir las muñecas en agua fría durante 30 segundos justo antes de irse a la cama. Esto funciona porque las muñecas son puntos por los que pasan una abundante cantidad de venas superficiales y, al enfriar estos puntos, la bajada de temperatura se reparte por todo el cuerpo y puede bajar la temperatura corporal hasta medio grado en minutos.

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El último de los métodos resulta algo más duradero que los dos anteriores, y consiste en usar calcetines fríos. En este caso, debes humedecer un par de calcetines y meterlos en el congelador un rato antes de irte a dormir. Cuando te vayas a acostar, debes enrollarlos en tus tobillos. Como se explica en el vídeo, es crucial no ponerse los calcetines, ya que la planta del pie actúa como una "válvula de escape" para el calor corporal. Por tanto, taponarlos podría contribuir a bloquear esa salida de calor corporal.