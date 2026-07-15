¿Puede un vecino hacer obras en agosto? Esto dice la Ley de Propiedad Horizontal sobre ruidos, horarios y descanso

Ahora que llega el verano, la gente que opta por no viajar acaba pasando más tiempo en casa. Precisamente por esto, molesta de forma exagerada cuando un vecino comienza a hacer obras. Por suerte, estas situaciones están reguladas desde hace bastante tiempo. La Ley de Propiedad Horizontal establece cuándo se pueden realizar modificaciones a la vivienda, qué tipo de modificaciones y de qué herramientas disponen los vecinos a la hora de defender su derecho al descanso.

La ley establece que se debe de avisar a los vecinos de forma previa al comienzo de las obras. Si un vecino no avisa, se puede alegar este artículo y reclamar el cese de las obras. Además, la comunidad de vecinos puede actuar a través del presidente de esta y de la junta para mantener el bienestar de los vecinos y la armonía en la comunidad.

En el artículo 1 de esta ley, se establece que un propietario puede modificar elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios siempre que no afecte la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exterior, ni los derechos de otros propietarios. A pesar de esto, sigue siendo necesario avisar a los vecinos antes de comenzar las obras.

El ruido es el principal inconveniente para la convivencia generado por las obras / Tima Miroshnichenko

Otros problemas asociados

La Ley de Propiedad Horizontal también habla del principal problema que acompaña a las obras: el ruido. En el artículo 7.2, se hace referencia a la prohibición de actividades que resulten molestas para el resto de vecinos, estableciendo que los vecinos no pueden realizar actividades prohibidas en los estatutos de la comunidad ni actividades consideradas como molestas, nocivas o ilícitas.

Dentro de estas actividades se incluyen fiestas de forma repetida y música a volumen exagerado por la cantidad de sonido que conllevan. La ley incluye también formas de lidiar con estas situaciones. Estas se basan en comunicarle la incidencia al presidente de la comunidad para que este se lo comunique al infractor y, en caso de que no cese, se puede iniciar una acción judicial en nombre de los vecinos.

Una de las principales dudas que surgen respecto al tema de las obras, especialmente por el ruido, es cuándo se puede comenzar. Esto depende de la ordenanza municipal, por lo que lo decide cada ayuntamiento. En el caso de Zaragoza, se pueden realizar obras entre las 08:00 y las 21:00 horas entre semana. Los sábados, este horario se reduce de 09:00 a 14:00 horas y los domingos y festivos, no se pueden realizar trabajos ruidosos.

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Por lo tanto, antes de iniciar cualquier obra conviene consultar la ordenanza municipal correspondiente, ya que los horarios pueden variar entre municipios y su incumplimiento puede dar lugar a sanciones o reclamaciones vecinales.