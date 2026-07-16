Cómo dormir fresco en verano: el método japonés que ayuda a combatir el calor

Siempre han existido distintos métodos para refrescar el dormitorio, desde la ventilación cruzada hasta ventiladores de techo. Sin embargo, conforme van subiendo las temperaturas, se necesitan soluciones más innovadoras para sobrevivir a las tórridas noches de verano.

Para dormir bien, es necesario bajar la temperatura corporal, ya que intentar dormir en un entorno extremadamente cálido puede causar que cueste más quedarse dormido o que el sueño sea más inestable con más interrupciones a lo largo de la noche. Por eso, para superar las noches tropicales, que son aquellas con más de 22 °C, se buscan los métodos más efectivos.

Uno de los lugares que, aunque no sea de los primeros que se viene a la mente, sufre bastante en verano es Japón. Al ser un archipiélago, la humedad hace que la zona, ya naturalmente cálida, se vuelva una sauna. Como se suele decir, no hay mal que por bien no venga. Esta acumulación de calor hace que, a lo largo del tiempo, hayan desarrollado una serie de trucos para sobrevivir las temperaturas extremas.

El tradicional Uchimizu, uno de los métodos tradicionales japoneses / Martyna Borkowski

Uchimizu y Yutanpo, entre otros métodos infalibles

El primero de los métodos, y uno de los más usados en Japón, es el Uchimizu. Este consiste en rociar agua en las zonas cercanas a la vivienda, como en la entrada, el patio, el jardín o la acera. Es una costumbre originada en la época Edo y que aún se puede ver en Japón hoy en día. Esta técnica se basa en que el agua, al evaporarse, absorbe parte del calor acumulado en el pavimento y ayuda a refrescar el entorno inmediato. Se suele realizar a primera hora de la mañana o al atardecer, para que el agua se vaya evaporando más lentamente. También se suele reutilizar agua de lluvia o de una bañera para evitar el consumo excesivo de agua potable.

Otra de las formas de refrescar el dormitorio que más se emplea es el Yutanpo. Es un recipiente usado para calentar las camas que, en lugar de llenarse de agua caliente en verano, se llena de agua fría o hielos. Esto refresca la cama de forma directa y permite que, si se coloca unos minutos antes de acostarse, la cama esté fría a la hora de dormir.

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Imagen de un Yutanpo, similar a una bolsa de agua / pixta

Otra opción similar es la de enfriar distintos textiles del hogar antes de irse a dormir. Se puede meter una funda de almohada, una toalla o un antifaz en la nevera o, dentro de una bolsa protectora, en el congelador. El efecto es breve, pero intenso. Permite que, al acostarse, se pase menos calor y se pueda conciliar el sueño mejor.